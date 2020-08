InfografíaIMP Esquema de flexibilización en Lara del 10 al 16 de agosto #10Ago

A partir de este lunes 10 de agosto, comenzará la semana de cuarentena con dos niveles de flexibilización, dentro del Estado Alarma que fue prorrogado por 30 días más.

Para esta nueva fase se tendrán operativos dos niveles de flexibilización 7×7. Tipo 1, controlada y vigilada, será aplicada en 7 entidades: Caracas (Distrito Capital), y los estados Miranda, Zulia, La Guaira, Sucre, Bolívar y Táchira.

Tipo 2, ampliada, será en 17 estados: Lara, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Barinas, Guárico, Portuguesa, Cojedes, Falcón, Monagas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Amazonas y Delta Amacuro, excepto los municipios fronterizos de las entidades que están junto a Colombia, los cuales se mantienen en cuarentena radical.

Sectores activados en la flexibilización tipo 1: Bancos: 9:00 am a 1:00 pm; Consultorios: 7:00 am a 2:00 pm; Construcción: 8:00 am a 1:00 pm; Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm; Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm; Industria textil, calzado y química:10:00 am a 4:00 pm; Talleres mecánicos: 9:00 am a 1:00 pm; Plomería: 9:00 am a 2:00 pm; Servicios de refrigeración 9:00 am a 1:00 pm; Transporte: 7:00 am a 5:00 pm.

Para la flexibilización tipo 2 a los sectores principales se le suman: Autolavados: 1:00 pm a 5:00 pm; Ópticas: 7:00 am a 12:00 pm; Reparaciones electrónicas (celulares, computadoras): 12:00 pm a 5:00 pm; Comercializadoras del sector textil, talleres de costura, reparación y mercerías: 12:00 pm a 5:00 pm; Industria y comercialización de papelería y librerías: 7:00 am a 12:00 pm; Heladerías y cafeterías (solo para llevar): 1:00 pm a 5:00 pm; Lavanderías y tintorerías: 12:00 pm a 5:00 pm; Fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos: 7:00 am 12:00 pm; Servicios encomiendas: 9:00 am a 1:00 pm; Registros y notarías: 8:00 am a 12:00 pm. Trabajarán los días martes miércoles y jueves; Eventos deportivos sin público y gimnasios: 7:00 am a 11:00 am; Atención veterinaria: 1:00 pm a 4:00 pm; Autocines: 7:00 pm a 11:00 pm; Centros comerciales: 7:00 am a 5:00 pm. Solo comercios autorizados.