Larenses aprovecharon primer día de flexibilización para retirar efectivo #10Ago

En el primer día de flexibilización ampliada en Lara, ciudadanos acudieron a los bancos para tratar de retirar dinero en efectivo. Entre 100.000 y 300.000 bolívares fue el monto que agencias bancarias del este de Barquisimeto estaban entregando a los usuarios.

“El efectivo lo destino solo para pasajes y hoy apenas pude retirar 100.000 bolívares, eso me alcanza solo para tres días”, expresó Juana García, quien confesó a Elimpulso.com que en más de una oportunidad ha optado por caminar por no tener efectivo para cancelar el pasaje.

Wilmer Pérez de 81 años, otro de los consultados quien se encontraba en una reconocida entidad financiera ubicada en la avenida Lara de Barquisimeto, pidió a los entes correspondientes mejorar los servicios públicos, señalando que un corte eléctrico le impidió poder retirar dinero.

“Llegué a las 10:30am, me vine desde Cabudare porque allá no hay efectivo y cuando estoy acá me dicen que no hay luz y no se como haré para regresarme porque ya no tengo bolívares”, puntualizó.

La misma opinión tiene Melvin Zamora, quien también se encontraba en cola esperando poder ingresar a esta entidad bancaria. “Estoy desde las 9 de la mañana y por la falta de electricidad no nos han podido atender”, afirmó.

“Si estamos ahorita en la semana de flexibilización e iniciamos de esta manera, ¿Qué podemos esperar?”, acotó.

El equipo periodístico también visitó una institución financiera pública ubicada en la avenida Venezuela al este de la capital larense, en el interior de esta sede fueron colocadas sillas para que las personas y adultos mayores esperaran sentados su turno.

“La atención hoy fue buena, llegué a las 6:00 de la mañana y luego de dos horas me hicieron pasar. Los 300.000 que retiré hoy los destinaré solo para pasajes”, manifestó Clara Díaz, quien aseguró que es la cuarta vez que asiste a este banco para intentar tramitar la tarjeta de débito pero hasta los momentos no lo ha logrado.

“Nos dijeron que hoy había una actividad especial y por esa razón colocaron las sillas”, agregó.

Por su parte, una de los trabajadoras de esta entidad bancaria manifestó que durante esta semana los usuarios contarán con asientos y toldos para su “comodidad”.

