VIDEO Quejas por la falta de gas doméstico se mantienen en Lara #11Ago

Larenses denunciaron que deben esperar al menos cuatro meses por una bombona de gas, mientras que otros aseguran haber pagado sin hasta la fecha recibir el servicio. “Tengo desde el mes de abril que hice el pago de la bombona y estas son horas que a mi ni a mis vecinos nos ha llegado el servicio. Adultos mayores están cocinando con leña y eso les está causando problemas de salud”, expresó el señor Dani Garrido, quien habita en Cabudare. La misma opinión tiene Josmar Suárez, quien ante la falta de gas doméstico adquirió una cocina eléctrica para poder cocinar, sin embargo durante las horas de racionamiento eléctrico no puede usarla, por lo que exige soluciones a los entes correspondientes ante las fallas de los servicios públicos en medio de la pandemia por la COVID-19. “¿Hasta cuándo? la zona norte y todo el municipio estamos sufriendo la falta de gas. Hice un reclamo en marzo y aun no me dan respuestas”, declaró a Elimpulso.com Texto y video: Enrique Suárez Cámara: José Manuel Escalona Lea más detalles en www.elimpulso.com #GasLara #ServiciosPúblicos #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #11Ago