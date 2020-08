AvanceIMP 5 días de cola en banco Bicentenario no son suficientes para cobrar Bs. 400 mil

Al menos cinco días tienen personas de la tercera edad y público en general haciendo cola en la central del Banco Bicentenario ubicado en la avenida Venezuela, para intentar cobrar la pensión de Bs. 400.000 y demás transacciones.

La flexibilización da cabida a que los ciudadanos puedan salir a hacer otras diligencias además de la compra de alimentos, sin embargo no es garantía de que cumplan con sus requerimientos. La situación esta mañana dejaba ver hastío en los usuarios del banco Bicentenario, quienes responsabilizaron a Carmen Meléndez por las calamidades que viven alli.

Aseguraron que ante la lentitud en el sistema de atención se hace necesaria la utilización de baños portátiles, pues no pueden si quiera hacer sus necesidades en medio de la larga espera.

Pese a que no hay espacio para el distanciamiento social, estos usuarios no tienen otra opción, pues algunos abuelos indicaron que hace seis meses no cobran la pensión.