#AvanceIMP A pesar del peligro, en Barquisimeto continúan haciendo colas en la noche por gasolina #13Ago Cansancio, frustración y peligro. Esto es lo que están viviendo los barquisimetanos mientras esperan durante la noche en las colas por gasolina. La escasez de combustible en el país sigue agudizándose, y por ende, las colas de vehículos son cada vez más largas. En Barquisimeto, hay estaciones de servicio con usuarios esperando para surtir gasolina hasta por más de 10 días. Organizados entre familiares y vecinos, los barquisimetanos intentan pasar las horas de la noche, aunque en todo momento, sienten el peligro latente. Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Brian Vidal Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13Ago