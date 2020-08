Guaidó: Vamos a aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición #12Ago

Vamos a aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición, aseguró este miércoles el presidente encargado de la República y presidente del Parlamento, Juan Guaidó a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Y ese es el siguiente paso: reconstruir el Pacto Unitario que ha demostrado efectividad, tal y como en 2015 y 2018, e impulsar el Gobierno de Emergencia Nacional”, aseguró.

Advierte que ya el Pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: “no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018. Vencer a la dictadura implica que esta mayoría que somos sepamos ejercerla con las vías que tenemos estratégica y correctamente”.

Vencer a la dictadura implica que esta mayoría que somos sepamos ejercerla con las vías que tenemos estratégica y correctamente.

Insistió en el conjunto de condiciones que serían indispensables para participar en un proceso electoral libre, democrático y transparente.