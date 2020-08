Rafael Quiroz: Maduro controla la movilidad a través de la gasolina #12Ago

Rafael Quiroz, economista y experto en materia petrolera manifestó este martes 11 de agosto que el gobierno de Nicolás Maduro usa el suministro de gasolina como una “herramienta efectiva” para ejercer de manera coercitiva en la población el no poder moverse durante la cuarentena y obligar a cumplirla de forma efectiva. En ese sentido, hizo hincapié en que nunca ha hecho falta el carburante en el país.

Quiroz destacó que sí hay inventarios suficientes de gasolina, pero la administración de Maduro no está drenando el combustible para abastecer al país. A su juicio, el no suministrar de carburante colaborará con la efectividad de la cuarentena.

Subrayó también que en el interior del país la situación es más crítica y dijo que desde que llegaron los tanqueros iraníes a finales de mayo, quedó como una “referencia épica muy marcada” para el mercado interno nacional. Recordó que a pesar de que ese combustible solo alcanzaba para dos semanas, “desde hace dos meses nadie habla del suministro de gasolina”.

“Simplemente sí había gasolina en aquel entonces. En aquel momento sí la había y la tenían en inventarios. Pero aún así el gobierno comenzó a drenar esos inventarios, sobre todo en abastecer al Área Metropolitana de Caracas y por eso habían desaparecido las colas. Ahora que retoma el tema de la cuarentena y quiere hacerlo en forma severa, simplemente corta el suministro”, puntualizó en el programa de Vladimir Villegas.

Aclaró que los inventarios no estaban al tope debido a que de los terminales de almacenamiento solo opera un 80 por ciento. Rememoró que el tope de estas instalaciones es de 80 millones de barriles de gasolina. El 20 por ciento restante se encuentra fuera de línea por trabajos de mantenimiento.

Aseguró que hay en existencia unos 40 millones de barriles de gasolina y según el ritmo de suministro en el interior del país, se alargará el inventario.

De acuerdo con la información que maneja, la gasolina existente es la que se ha producido localmente y que se ha venido acumulando como el crudo, que no ha podido salir y se enfrenta al “desbordamiento de inventarios” porque todos los contenedores están llenos de productos y subproductos que no han podido salir debido a los problemas de exportación derivado de las sanciones de EEUU.

Explicó además que aunque exista cierto inventario de gasolina en el país, se debe optar por la importación del carburante debido a la baja producción interna del combustible.

“La razón para seguir importando gasolina desde Irán es para abastecer los inventarios porque la producción es muy mínima. No estamos produciendo más de 45.000 barriles entre la refinería de Amuay y la de El Palito”, enfatizó y dijo que no debería haber problemas para importar combustible de Teherán porque “Estados Unidos no es el fiscal del transporte petrolero del mundo”.

En cuanto al tema de la producción de gas, Rafael Quiroz dijo que a pesar que nuestro país es considerado como el quinto reservorio en el mundo, ha sido un error no invertir en la tecnología necesaria para la producción de gas. En ese sentido, indicó que lo que se quema diariamente de gas en Venezuela es dos veces más del gas que necesitamos para el consumo interno.

El economista también expresó que tanto la administración de Maduro como la administración que ejerce Juan Guaidó, tienen responsabilidades en la situación de Citgo, filial de Pdvsa que está en Estados Unidos y que en la actualidad está agobiada por acreedores.

Según Quiroz, “los rusos tienen el 40% de la refinería” y el consultor jurídico de Guaidó usó también la figura del alter ego para saldar deudas con empresas, por lo que asegura que “si no hay un acuerdo entre Maduro y Guaidó los activos de Citgo se van a perder”.

Finalmente recalcó que “no podemos aceptar el argumento que como Pdvsa ha sido manejada los últimos 20 años de forma pésima, primitiva y con falta de criterio gerencial, hay que venderla“.