VIDEO ¿Están preparados los larenses ante una infección por COVID-19? #12Ago

ElImpulso.com consultó a los ciudadanos sobre las acciones que tomarían de presentar síntomas por la infección del nuevo coronavirus.

Temor e incertidumbre sienten las personas ante la COVID-19, un virus que ha limitado su vida social, obligándolos a quedarse en casa para evitar ser contagiados.

En este sentido, ante la pregunta, ¿Que harían de presentar síntomas? La mayoría respondió que acudirían a un hospital o centro centinela como primera medida.

Sin embargo, aseguraron que dudan de la capacidad de respuesta de los centros de salud.

“Visitaría algún centro de salud para que me chequeen, la salud no es un juego y no quisiera poner en riesgo a mi familia”, declaró uno de los consultados.

Richard Pardo, otra de las personas manifestó que desconfía de la atención que pueda recibir en el sistema de salud pública. “No hay medicinas”, sentenció.

En los últimos días en Venezuela se han incrementado los contagios por el nuevo coronavirus, por lo que las autoridades han pedido a la población mantener las medidas de prevención para evitar la propagación de la COVID-19.