Justicia pemona enjuiciará en Amazonas a Nicolás Maduro

Indígenas acusan a Maduro de práctica de masacre a pemones, po lo que será enjuiciado según las normas de la etnia

Romel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico de la Asamblea Nacional, anunció este jueves 13 de agosto que desde Amazonas enjuiciarán a Nicolás Maduro por practicar la masacre de indígenas.

“Desde Amazonas enjuiciaremos a Nicolás Maduro por practicar la masacre a nuestro Pueblo”, dijo, al tiempo que señaló que “la muerte de los siete pemones está crudo en espera de justicia de nuestros usos y costumbres”, escribió en Twitter.

Asimismo, aseguró que desde este momento se activó “la justicia ancestral indígena. Arco y flecha vamos a imponernos, no vamos a permitir que maten a nuestros niños, mujeres y familias, llevaremos a juicio a quien tengamos que llevar”.

El parlamentario desde una rueda de prensa denunció las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas bajo el amparo de Maduro y sus secuaces.

“A los pueblos indígenas se les está humillando cada día más, todos se olvidan de los pueblos indígenas. Debemos seguir elevando la voz y desde mi fracción de #VoluntadPopular no dejaremos de denunciar todos estos hechos”, expresó.

Denunció que los indígenas están siendo masacrados por integrantes de la guerrilla colombiana. “Tenemos a la guerrilla en territorio venezolano, los pueblos indígenas están siendo masacrados en las fronteras y están sufriendo de falta de alimentación”, expresó.

Sacar a la guerrilla del país

Comentó que desde el Parlamento Amazónico trabajan en un proyecto para ordenar la expulsión inmediata de los grupos guerrilleros del país.

“Ahora la guerrilla se convirtió en los representantes directos económicos de los pueblos indígenas, lo que rechazamos contundentemente. Desde el Parlamento Amazónico vamos a llevar un proyecto para su expulsión inmediata”, sentenció.

Cuestionó que los militares venezolanos amparen las acciones de los grupos guerrilleros, en lugar de defender a sus connacionales.

“Los militares en vez de ser aliados de los pueblos indígenas son aliados de Maduro. Sabemos que la Constitución habla de un derecho reconocido. Como prueba tenemos a la población de Autana, que han sacado una guardia territorial indígena que protege a los pueblos”, dijo.

En cuanto a la nueva maniobra del Consejo Nacional Electoral, sobre eliminar el voto libre de los indígenas, aseguró que es una violación más a sus derechos.

Derecho al voto libre

“Nadie es amigo de los pueblos indígenas, los militares violan todos los derechos. Ahora imponen una decisión irrita desde el TSJ y el CNE. Se están violando los derechos de la Constitución, la LOPE y los reglamentos especiales del CNE. Nosotros no podemos elegir a nadie a mano alzada, ahí están matando y violando los derechos a inscribirse”, refirió.

“Además, ponen a los candidatos a votar en una asamblea comunitaria que es guiada por el ministerio, que nunca ha trabajado y que guía las condiciones para lograr una masacre electoral indígena”, sumó.

Finalizó su intervención alertando sobre el número real de casos de coronavirus en los pueblos indígenas y la grave crisis sanitaria que enfrentan, donde ni siquiera hay médicos.

“No sabemos cuántos casos hay de Covid-19. Los pueblos mueren de cáncer, de paludismo, de malaria, de fiebre amarilla. No tenemos médicos, no tenemos ambulatorios, no tenemos hospitales”, denunció.

Pidió a la Cruz Roja, a la ONU y en especial a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, para que atienda el llamado de los indígenas que mueren por culpa de la ineficiencia de Maduro.

“Le hacemos un llamado a Bachelet, que venga a los pueblos indígenas y pueda cerciorar otras enfermedades. No tenemos capacidad de atención”, concluyó.

