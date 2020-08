OPINIÓN Reflexión en positivo: Siempre el campo ha sido la solución #13Ago

Cada día tiene más vigencia ese eslogan universal “El campo es la solución” y debió conservarse como el título de un himno, sabemos que casi todas las profesiones dependen del campo, tanto hombres como mujeres que laboran la tierra producen alimentos con amor, pasión, esfuerzo y sacrificio pero con gusto de ser elegido de Dios y todas aquellas buenas virtudes que con orgullo esta noble profesión de producir comida sin preguntar para quien, ellos Con su trabajo y esfuerzo jamás preguntarán quién eres o de donde vienes. No habrá una profesión u oficio que pueda ser más bonita y noble, no hay profesión en el universo que sea más necesario e importante que amar el campo acompañada del sol que lo vio producir alimentos . Los agricultores los ganaderos son una edición especial que Dios trajo al mundo como una bendición que no nace todo los días, pero los que nacieron para producir lo. toman como parte muy íntima y profunda en su sentimiento, en su mente y su corazón son especiales personas . Con trabajadores como estos podemos decir que Venezuela es uno de los países más bellos, viendo las majestuosas obras que me hacen feliz sus sembradíos, el ganado y el ambiente campesino, su caballo y su sombrero, sus botas con tierras con olor a trabajo honesto ético y honrado como suele ser quien tiene estás virtudes y su honra de ser hombre de campo aún teniendo título universitario, puedo decirlo con propiedad que cuando ando a caballo, botas y sombrero me siento tan feliz que llegó a pensar que estoy cerquita del cielo y soy un hombre pleno y afortunado. Escribo este comentario porque voy a compartir con mis lectores una parte de un poema que me enviaron donde se resalta la importancia del campo, lo hago con el permiso o no del autor porque se que le va a gustar que lo comparta. Esto se ha convertido en un himno para mí…

“El poderoso gobierna sobre las tierras y los mares, el noble puede gozar de sus riquezas, el soldado nos defiende con orgullo y valentía, el marinero navega la inmensidad de las aguas, pero para que esto suceda, el campo debe alimentarlos a todos . El escritor piensa, el poeta canta, los artesanos crean cosas maravillosas, el abogado defiende y el médico sana, el minero sigue las pistas de la fortuna, pero para que esto suceda el campo debe alimentarlos a todos . Para que el comerciante pueda vender y comprar y el maestro siga cumpliendo su deber, porque los hombres pueden trabajar muy duro, o tener jornadas más tranquilas de rey a mendigo, para que esto suceda el campo debe alimentarlos a todos.

Como evaluar sus trabajos y sus días, sus socios son el cielo y la tierra, sus socios son la lluvia y el sol y no hay nadie que pierda cuando el gana . Los hombres pueden levantarse y también pueden caer pero el campo debe alimentarlos a todos. Bendito el hombre que siembra el trigo, el que sus arcas están llenas, y su corazón entero, que su maíz y su ganado crezcan sanos y fuertes, benditas las semillas que caen de sus manos porque el debe alimentarlos a todos”

Bellas y ajustadas palabras ,parte de el poema de Amelie Borr.

Nota de condolencias

Reciban mis condolencias la familia de Blanquita de Pérez. El mundo democrático está de luto por su desaparición física, quien como primera Dama dejó huellas imborrables y en su trabajo al frente de la Fundación del niño fue loable su dedicación ,me siento honrado que desde acá tuve el placer de apoyarla en varias propuestas.

Paz a su alma

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]