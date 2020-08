VIDEO #FOTOS “Llegó el COVID-19 y ya me siento muerto”, en Veragacha protestan con pancartas #13Ago

La crisis que se vive en Venezuela afecta a todos los sectores del país. Sin embargo, existen comunidades que se sienten completamente desprotegidas ante cualquier irregularidad que se presente. Y ahora, en tiempos de la pandemia de la COVID-19, esta preocupación ha aumentado.

Esto sucede en la comunidad Veragacha de Barquisimeto, donde los habitantes tomaron la iniciativa de protestar con un denominado ‘pancartazo’ desde sus hogares, en los que plasman sus necesidades, molestias y preocupaciones.

Algunos de los mensajes escritos en las pancartas fueron: “Llegó el COVID-19 y ya me siento muerto“, “Salud para esta comunidad que obtiene poco beneficio S.O.S“, “¡Necesitamos médicos urgente!“, “Ni con un sueldo puedo costear una sacada de muela“.

El principal tema que abarcaron es la crisis en el sector salud. Aseguran que las personas de la comunidad no cuentan con los recursos ni atención médica necesarios para hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad.

“No tenemos nada. No hay medicamentos, no tenemos doctores, no tenemos enfermeras“, comentó Liliana de López a Elimpulso.com.

Dijo que las personas que se enferman de la comunidad Veragacha deben ser enviadas hacia algún centro asistencial en Barquisimeto, pero que no hay ni ambulancias ni transportes operativos que hagan este tipo de diligencias.

“Y si te llevan, te piden es dólares, y nosotros trabajamos es con bolívares“, precisó.

Pese a ello, comentó que sigue teniendo fe: “Le pido al Doctor José Gregorio Hernández para que hayan medicamentos“.

Por otra parte, acotó que en las últimas horas han fallecido 3 vecinos de la comunidad, y algunos de ellos, están asociados a la dificultad de no contar con los recursos médicos y asistenciales para atender sus problemas de salud.

“Nosotros somos pueblo olvidado. No tenemos transporte, los viejitos se están muriendo de hambre“, precisó.