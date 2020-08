VIDEO Abuelo de 83 años superó la COVID-19 en Caracas

View this post on Instagram

Personal de salud de la Clínica Santa Sofía en Caracas, celebró la recuperación de un paciente de 83 años de edad que venció la COVID-19 luego de estar dos días en la unidad de cuidados intensivos de esa institución. A través de un video publicado en las redes sociales se pudo ver la emotiva despedida con aplausos que médicos y enfermeras dieron al paciente de la UCI de esa institución hospitalaria. “Enhorabuena. Paciente de 83 años de edad que estuvo dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos venció el covid-19”, informó la clínica en Twitter. El paciente permanece en observación para evaluar su evolución y luego pueda regresar a casa con sus familiares. El régimen de Nicolás Maduro informó que del total de casos de coronavirus en el país, 19.706 se han recuperado y otros 238 han fallecido. Por lo tanto, 7.994 se mantienen activos. Texto: Brian Vidal con información de El Nacional Video: Cortesía Lea más información en www.elimpulso.com #Nacionales #COVID19 #PacienteRecuperado #Abuelo #Coronavirus #COVID19 #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13Ago