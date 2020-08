RETACITOS #16Ago

El retorno de la señal de DIRECTV a los televisores venezolanos ha sido una de las pocas noticias que le han alegrado la vida a la familia venezolana, sobre todo a aquellos que nos habíamos quedado sin la señal y sin alternativas para acceder a otros sistemas, de allí que a las primeras de cambio, cuando comenzaron a circular por las redes las informaciones que daban cuenta de esta noticia, todos encendíamos la televisión, pero con dudas y temores que fue un nuevo embarque al que ya nos hemos acostumbrado. Afortunadamente la empresa Scale Capital en forma por demás responsable, emitió un comunicado dando a conocer que estaba adelantando la adquisición de Directv Venezuela, que de inmediato retornaría la señal a más de 2,6 millones de hogares, anunciando que el servicio durante los próximos 90 días será gratuito. Sin embargo, no todo debe ser alegría, porque es de suponer que luego que pasen los tres meses, comenzarán a cobrar por el servicio, tarifas que van a estar muy por encima de las que se venían pagando antes que salieran del país. Mucha tranquilidad produjo entre la gente del medio, saber que quien estaba como cabeza principal de esta operación, era Jacopo Bracco, Director General de Scale Capital, alguien de mucho peso y a quien todos respetan en el mundo de la TV por suscripción. Por supuesto el régimen asumiendo como un triunfo suyo este retorno de Directv, a través de Conatel envió cuñas a todas las emisoras de radio para que se les transmitan en forma gratuita, donde aparece la gente agradeciendo al gobierno y al inquilino temporal de Miraflores por el retorno de Directv, la verdad es que son bien cara e tabla, por no decirles algo más pesado.

La Conferencia Episcopal Venezolana con el último comunicado dado a conocer esta semana que acaba de concluir, tal vez sin querer queriendo, puso los puntos sobre las íes y se convirtió en cajón de resonancia de un clamor de la mayoría de los venezolanos, quienes hoy viven en medio de una gran incertidumbre, observando la confusión que pareciera existir en el liderazgo actual, quienes plantean la inconveniencia de participar en las elecciones del 6D, pero hasta este momento no han definido cuales son las estrategias y los lineamientos que se van a seguir para superar la crisis que hoy vive la nación. Esta consciente la CEV de todos los riesgos que se van a correr en este proceso, si no se aplican correctivos previos, sobre todo porque ya se conoce la clara “intención” de las autoridades del CNE, ya que desde el mismo momento en que asumieron sus funciones, se dejaron ver las medias y ya se sabe de qué pié cojean, al extremo que el vicepresidente impuesto por el TSJ, fue sustituido por otro nombrado también a dedo, cuando se imponía escoger entre los rectores ya designados y subir a los suplentes. Lo cierto es que en el comunicado, los sacerdotes emplazan a la oposición a no cometer los errores del pasado, cuando debido a la abstención el PSUV se convirtió en dueño y señor de la AN y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de ese grave error. Se le está pidiendo al liderazgo alternativas y se advierte que si el pueblo vota masivamente es posible derrotar las trampas que se puedan estar preparando. Lo único cierto es que tanto la oposición como el gobierno, deben leerse con mucho detenimiento ese comunicado, porque cada sector se llevó su “ramplanazo”, de manera que ninguna de las partes puede interpretarlo de acuerdo a sus intereses, sino poniéndose a pensar que es lo que más conviene al país.

Definitivamente el COVID-19 está haciendo estragos en Venezuela, ya se superó la cifra de 1.000 casos diarios, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el régimen, las cuales muchas de las personas que están ligadas con la salud no creen mucho, porque estiman que el número de contagiados y de muertes es muy superior al que se anuncia. Incluso se comenta que la razón de fondo para que no se autorice la incorporación d nuevos laboratorios a realizar las pruebas de PCR, es porque se teme que una vez que se tengan los resultados en en el más corto plazo, se acelerará de forma exponencial el numero de contagiados en el país, cosa que no le interesa al alto gobierno. Resulta grave y preocupante la detección de casos de COVID-19 en centros penitenciarios, lo que han venido denunciando familiares de los detenidos, quienes alertan sobre los riesgos que corren. Por ejemplo, circula la información extraoficial, que en la cárcel de Uribana un capitán y un teniente supuestamente fueron trasladados al Hospital Militar de Barquisimeto, con síntomas de estar contagiados, se comentó asimismo, que entre el personal de custodios hay más de una docena de contagiados, sin que hasta estos momentos se conozca cual es la situación de salud de los reos allí detenidos. Mientras tanto, se mantiene la opacidad, no hay información oficial en torno a estos casos y ya se está solicitando a organismos internacionales que intercedan solicitando la libertar o medidas cautelares, ante las posibilidades reales de contagios, que podrían convertirse en centros de propagación del virus.

Para el día martes 11 de agosto, los voceros de la araclanada AD se pasaban mensajes por las redes anunciando que el indio Berny, ofrecería una conferencia de prensa, en la que daría a conocer las autoridades de todos los CES del partido; sin embargo, no se sabe si fue que le falló la gente, o que se sigue poniendo en evidencia que el control que decía tener del partido, era puro cuento de camino. Uno de sus seguidores en Barquisimeto anunciaba por las redes que el CNE era un “trabuco”, puros grandes ligas, aun cuando los nombres que se mencionaba, salvo el de la gobernadora del Táchira, no eran conocidos, pero lo cierto es que nada de lo anunciado se pudo concretar. Asimismo, la toma que hicieron de la Casa Nacional del partido, según la denuncia de los adecos legítimos, fue con los colectivos y dizque amparados con efectivos de cuerpos de seguridad, lo que se puso en evidencia el pasado lunes 10 de agosto, cuando varios adecos tradicionales se acercaron a la casa del partido, fueron repelidos con gases lacrimógenos y perdigones, que generalmente no están en manos de civiles. Parece que las actuaciones del indio se han producido, al parecer al recibir presión desde donde contribuyeron a su designación, para decirle que el tiempo seguía pasando y que no había nombrado a nadie aún, es decir que no se le está viendo el queso a la tostada. En Lara si ofrecieron una rueda de prensa y emitieron un comunicado donde ratifican que se mantienen firmes con las autoridades legítimas. Veremos si los alacranes se atreven a llegarse hasta La Pochocha.

En todo caso, ya se tiene conocimiento de que al parecer con el apoyo del gobierno regional, están preparando un contingente de más de 100 colectivos, dizque para disfrazarlos con las franelas de AD, las cuales ya estarían compradas e impresas, para en cualquier momento realizar el mismo operativo que ejecutaron en la Casa Nacional de AD con la sede de La Pochocha; sin embargo, allí se mantienen alerta, todas las noches están dejando equipos de militantes custodiando la sede y dispuestos a “recibirlos” en el momento en que lleguen. Confiamos en que se pueda lograr un entendimiento, de manera que las aguas no desborden el río, porque sería verdaderamente muy lamentable que ocurrieran enfrentamientos cuyas consecuencias serían impredecibles. Lo cierto que el personaje de Carrara, quien siempre fue uno de los hombres de Bobby, pero que nunca hizo carrera dentro de AD, saltó la talanquera y fue uno de los varios expulsados del partido, al igual que la moraleja y todos aquellos que se dejaron picar por el venenoso animalito; menos mal que el personaje que se había engolosinado con el puesto de diputado, reculó y hoy está observando como el Turco y el Inefable resolvieron sus diferencias y en estos momentos este último es el que anda recorriendo el país y dando la cara en estos momentos de dificultades, ya que quien es el que conoce a fondo la estructura de la organización política. A todas estas algunos médicos se han estado quejando, debido a que la sede del colegio dizque está siendo utilizada para reuniones políticas, lo que ha causado un profundo malestar, ya que al parecer también allí parece que hay algunos picados de alacrán.

También circuló por las redes una información donde se recoge la realización de una reunión en Caracas, en la cual habrían participado dos magistrados del TSJ con diputados de AD, PJ y VP evaluando posibles estrategias a seguir después de la toma de la casa nacional de AD en la Urb. La Florida, donde se habría llegado a algunas conclusiones como la entrega de copias de los expedientes que aún cursan en el alto tribunal y que supuestamente involucran a Berny en hechos irregulares durante su gestión como gobernador de Anzoátegui, los cuales no han prescrito; coordinar con la embajada de Venezuela en EE.UU. para entregar estos documentos y denunciar como colaboradores a quienes están impulsando las elecciones del 6D; asimismo hacer una revisión minuciosa para detectar, precisa e identificar a los familiares y socios de los denominados “Alacranes” para igualmente solicitar la suspensión de las visas y cuando cesen los controles de viajes, sean expulsados de dicho país. Estuvimos indagando en torno a la certeza de esta información y al parecer la reunión se dio y estos fueron algunos de los temas evaluados, así que así se están manejando las cosas, se utilizan todas las armas a la mano, así que amanecerá y veremos.

Se da por entendido que una empresa de servicios, en cualquier área, más si es en la de telecomunicaciones o de televisión por cable, tiene la responsabilidad de atender las necesidades de sus clientes, quienes pagan montos importantes y significativos, para recibir una atención de calidad. Lamentablemente tenemos mucho tiempo recibiendo denuncias y quejas, no solamente en Lara, sino en el ámbito de todo el país donde operan, en torno a Intercable. En esta oportunidad la gente de Yaracuy, específicamente quienes habitan en la Urbanización San Antonio de San Felipe al parecer están sin servicio de Internet desde el 29 de marzo del corriente año y hasta la fecha, la empresa no se ha utilizado ninguno de los mecanismos a su alcance para atender este problema dándole una solución adecuada. Pero eso sí, desde entonces han aumentado las tarifas en dos o tres oportunidades, que cobran puntualmente, pero además tienen el tupé de enviar mensajes de textos, advirtiendo que se deben tener saldos suficientes para ellos debitar el monto de la factura. Aseguran los usuarios que ya no saben a dónde acudir, han puesto reclamos en la fiscalía, en la Sundde, Conatel, a través del Call center de Inter, por Facebook, llegando a la conclusión que solo les falta utilizar palomas mensajeras. Hilando fino han llegado a conclusión que al parecer, detrás de la empresa hay enchufados que son socios de esta empresa, ya que cometen cualquier cantidad de abusos y no hay ninguna autoridad que les pare el trote a esta gente irresponsable. La guinda de la torta es que algunos técnicos de esa empresa, solo acuden a solventar fallas, si hay papel moneda en dólares o euros, de lo contrario pasan de largo sin arreglar nada. ¿Qué talco?

Como locos y sin el menor recato al parecer andan los alacranes repartiendo dinero, específicamente miles de euros, entre los distintos partidos que se han comprometido a participar en el proceso de 6D, incluso circulan audios en forma descarada en las redes donde se intercambian información, acerca de quién tiene el dinero, el que lo está repartiendo, y los que se están quejando porque nos les ha llegado su “tajada”. En efecto, el audio atribuido al hijo de un conocido dirigente político con “garras”, es que al parecer que desde las distintas regiones están llamado los partidos, porque saben que hay una “cantidad importante” para las movilizaciones de la campaña, resultando imposible convertirlos en bolívares, incluso en el audio se acusa a gente cercana al sargento de Nirgua como Oswaldiño, quien al parecer tiene un “desmadre” en el comando, no resultando fácil explicarlo por teléfono, incluso se está cuestionando la posición de Meche, quien esta denunciando la forma alegre como se están manejando estos recursos que supuestamente son para las movilizaciones para la campaña electoral de diciembre, pero al parecer unos cuantos vivianes quieren quedarse con parte de estos recursos y andan dándole largas, no hay que olvidar que cuando hay dinero de por medio no hay amistad ni camaradería que valga, y sobre todo cuando se está hablando de montos entre 3.000 y 5.000 euros, al convertirlos en bolívares en un montón de real, así que hay que estar mosca con esta repartidera.

Por cierto pareciera que en la región ha seguido aumentando el número de picados de alacrán, les recordamos que semanas atrás les dijimos que la estrategia era contactar a personas respetables, con peso específico propio, con prestigio en la comunidad para presentarlos como abanderados de estos nuevos partidos que solamente tienen las siglas y los colores de los partidos tradicionales. En aquél momento esbozamos a varios conocidos personajes, quienes ya habían recibido su parte de la tajada y anunciaban que postularían sus nombres para diputados en las elecciones del 6D, como es el caso de Goyito quien se montó en el autobús del Negro Claudio; también alertamos que había algunos colegas de medios televisivos que estaban “negociando” los montos, ya que la oferta era apenas de un 20% o 25% de las que les ofrecieron a los parlamentarios para que votaran en contra de Guaidó el 5 de enero en la AN. Parece que hubo mejoras en las ofertas y aun cuando ya habrían cobrado parte de lo ofrecido, se mantienen de muy bajo perfil, sin mencionar siquiera que van a participar en el proceso, tampoco con cual organización, pero VP es la que anda haciendo las mejores ofertas, pero todo se está manejando a la chita callando porque estos personajes saben que una vez que se conozca su postura, no van a poder salir a la calle durante un tiempo porque hasta sus propias amistades, se los van a comer vivos por traidores y por vender sus conciencias al mejor postor. Hay que estar atentos en Lara con un grupo que está tratando de pescar en río revuelto donde hay alto jerarcas del gremio médico, de los profesores, de la CTV.

Por cierto no hay que perder de vista que el gobierno norteamericano mantiene un monitoreo permanente sobre todo el acontecer nacional, nada de lo que aquí ocurre se les escapa, cualquier operación o negocio que se esté realizando, y que de una u otra manera favorezca al régimen, puede ser incluido en la lista de sancionados, y aún cuando muchas personas piensen que solamente se ocupan de los altos jerarcas vinculados con el régimen, vimos como el diputado de la Asamblea Nacional William Dávila daba a conocer la noticia que al parecer le habían suspendido la visa norteamericana al Indio Berny, luego de que el TSJ en forma arbitraria e ilegal le entregó los colores y las siglas de AD y se autoproclamó secretario general de esa organización. De allí que hemos estado observando cómo algunos de los picados de alacrán que están participando en todas estas manipulaciones y reacomodos, quienes tienen a sus hijos estudiando en el norte, otros quienes tienen empresas de importaciones y exportaciones, están tratando de mantenerse con muy bajo perfil, están formulando denuncias y acusaciones, pero no dan la cara, sino que las suscriben en nombre de instituciones que manejan, porque si algo pudiese causarle un grave daño en su economía personal o familiar, es que los gringos les suspendan la visa y no puedan trasladarse a los EE.UU. una, dos y hasta tres veces al año a atender los negocios o a visitar a los herederos, por estas razones es que no dan la cara abiertamente, ¿tengo razón o no, señor secretario de organización? Si se la suspendieron a Berny, por qué no puede ocurrir lo mismo con la tuya, si dejas ver tu cercanía con el régimen.

Nuevamente el jueves 13 de agosto se amotinaron los conductores en Lara, cansados de hacer colas en las estaciones de gasolina, viendo como los funcionarios encargados de garantizar el buen funcionamiento del servicio, han convertido este control en un gran negocio, en donde supuestamente llegan a cobrar entre 10 y 30 dólares por colocar de primero en la cola, a quienes estén dispuestos a pagar este peaje o esta especie de “vacuna”. En efecto, nos llegó la información, incluso acompañada por videos en donde los conductores decidieron atravesar sus vehículos en la calle en los alrededores de las bombas, obstaculizando el tránsito, solicitando la presencia urgente de “Carmelina” para que diera la cara y una explicación en torno a este agudo problema, que con el tiempo tiende a agravarse, ya que no ha sido posible que el régimen pueda poner en operatividad las refinerías existentes en el país, ya que es tal el estado de deterioro, que son como un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por el otro y, ni siquiera con el apoyo de los repuestos e insumos iraníes, pudieron echarlas a andar con algún nivel de operatividad. De manera que Amuay, Cardón, El Palito siguen paralizadas y lo poco que producen se consume en el entorno. De tal manera que no las tiene fácil la gobernadora, ya que se trata de un problema estructural que escapa de sus manos y que con todo el poder y el ascendiente que puedan tener ante el gobierno central, no es mucho lo que puede hacer cuando la realidad es que no hay gasolina y esta es una realidad inocultable, la poca que tienen la están distribuyendo con criterio de escasez pero para Lara no llega.

Juan Bautista Salas