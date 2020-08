Silencio en redes sociales de la MUD ¿evidencia crisis comunicacional en la oposición?

View this post on Instagram

La gobernadora del #Táchira, @laidygomez_1, manifiesta que el #12Jul llegaron 5.200 guantes de los 15.000 que solicitaron para la preservación y cuidado de salud de nuestros médicos, camilleros y enfermeras: "Déjeme decirle Sr. ministro de salud, '5.200 guantes' no alcanza para una semana de asistencia en el Hospital Central de San Cristóbal". Afirmó la Gobernadora. #15Jul – #GobiernoDeTáchira #LaidyGómez #Coronavirus #Pandemia #Covid19 #AislamientoSocial #Unidad #Venezuela #Mundo #2020