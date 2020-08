COLUMNA El rincón de los miércoles #19Ago

Inimaginable que un país petrolero como Venezuela se quede sin gasolina. Tampoco se puede creer que PDVSA, que una vez estuvo entre las 10 mejores en presas del mundo, ni siquiera tenga hoy un lugar entre las compañías dedicadas a la industria de los hidrocarburos. La riqueza del país ha desaparecido en menos de 20 años ante los ojos de los venezolanos, testigos indiferentes de un proceso político que los condujo a la ruina, no solamente por la pérdida de la fuente de su riqueza, sino de todo su potencial socio económico. Y digo indiferencia de los venezolanos, porque han permitido que un grupo de maléficos personajes en comandita con un país extranjero se haya apoderado sin disparar ni un tiro de las pertenencias de todo ser viviente en la antigua tierra de gracia. No dejo de preguntarme si el Libertador Simón Bolívar hubiese aceptado esa ocupación del territorio, que tanto le costó liberar, sin dar una merecida respuesta a los invasores y a los enemigos de esta Patria grande. Hoy, cuando todo parece perdido, inviable y sin remedio, al venezolano de hoy le preocupa mucho más la falta de gasolina o la llegada de las cajas con su mercadito, que el futuro de un país que lo tuvo todo y ahora no tiene nada.

II

RETRO.- Las viejas películas de Mario Moreno Reyes nos han acompañado en Latinoamérica durante estos meses de pandemia. Había nacido un 12 de agosto de 1911 y se consagró como uno de los mejores comediantes del siglo pasado. Han pasado ya muchos años después de su fallecimiento y su humor ha vencido al tiempo, no envejecen nunca y sigue vigente a través de la magia del cine. Resulta difícil hacer una elección de su mejor película, pero los críticos por cuenta propia han seleccionado a “Ahí está el detalle” donde comparte protagonismo con Joaquín Pardavé. Estamos recordando, como pueden suponer de Mario Fortino Moreno Reyes, el inextinguible Cantinflas.

III

Hace ya algunos años visitamos Medellín, una de las más hermosas ciudades de Colombia. Su gente, amable, con una simpatía desbordante, nos permitió disfrutar de unas cortas vacaciones y regresar a Venezuela enamorado de una bella ciudad y de unos paisas que hicieron todo lo posible para que nos sintiéramos como en casa. Durante ese tiempo supe del Presidente Uribe, un hombre muy querido en Antioquia y en toda Colombia, luchador y defensor insigne de la democracia, quien hoy sufre una injusta detención, mientras los enemigos del país ultrajan con su presencia los escaños del Congreso colombiano. Estoy seguro que nuevamente Álvaro Uribe saldrá ileso de los viles ataques de sus enemigos políticos, suficientemente identificados por la mayoría de los colombianos,

IV

Una frase publicitaria muy conocida tuvo el jueves pasado una gran presencia en la Champions League. Recuerdan aquello de “Si es Bayern es bueno”. Pues el Barcelona de Messi pudo comprobarlo al recibir nada menos que 8 goles de un equipo alemán tocado por el Dios del Fútbol y seguramente ya codueño de la preciada copa. El Barsa no solamente fue eliminado de la competencia, pero lo que es peor, humillado y estropeada su moral deportiva. Esas tragedias también suceden en el deporte, pero…ya saben, si es Bayer…es bueno. Por otra parte, el Lyon de Francia daba cuenta del Manchester City de Pep Guardiola en un épico partido, un batacazo, como dicen algunos cronistas. Ese 3-1 me imagino tiene sin poder dormir a Pep, esperanzado como estaba de llegar a la final. Hace dos semanas, se los dije, el Lyon mostró sus garras y su Corazón de León y casi sorpresivamente llega a la antesala de una final que nadie se esperaba. Si me preguntan sobre favoritismos, me inclino por el Bayern de Munich para levantar esa orejona, aunque ya saben que en el fútbol no hay nada.

PD:

Mensaje a Corpoelec ¿Pueden cambiar los horarios de la luz para permitirle a los venezolanos que se quedan en casa ver esos juegos finales de la Champions?

Muchas gracias, porque no tiene nada de gracioso que nos apliquen el alicate en pleno partido.

Luis Rodríguez Moreno