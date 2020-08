Deyna Castellanos dio positivo por COVID-19 y no participará en encuentro de la Champions #19Ago

La venezolana y delantera del Atlético de Madrid, Deyna Castellanos informó este miércoles que fue diagnosticada con COVID-19 hace una semana y por esa razón no viajará con la delagación que hoy partirá al compromiso con la Champions que se efectuará el viernes.

Castellanos expresó que se mantiene siguiendo las recomendaciones dadas por su club en torno a su salud y mencionó que los últimos días han sido difíciles y llenos de esperanza para poder recibir el alta y reincorporarse al equipo.

A través de su cuenta Twitter Deyna Castellanos anunció su contagio, junto a un comunicado en el que no ofreció detalles sobre su estado actual de salud, pero indicó que espera su pronta recuperación; y también hizo un llamado a la conciencia de las personas acerca de este virus.

“A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos.”, apuntó.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE — Deyna Castellanos (@deynac18) August 19, 2020

Desafortunadamente los tiempos no nos dieron y en estos momentos estoy enfocada en la recuperación y en apoyar a mis compañeras en el partido de este próximo viernes. Agradezco a la gente que se ha acercado en los últimos días y que ha estado alpendiente de mí”, dijo la delantera en su comunicado.