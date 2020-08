Luis Arturo Bárcenas: Condiciones de la economía hoy en día no permiten decir que Plan de Recuperación fue exitoso #19Ago

Lamentablemente las condiciones que hoy tiene la economía, no permiten decir que el Plan de Recuperación anunciado hace del años por Nicolás Maduro, ha sido exitoso, y el régimen de alguna forma así lo ha reconocido con los múltiples cambios que ha impuesto en su funcionamiento y en muchas de sus premisas.

Así lo señala el economista Senior de Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas, quien a pesar de su juventud tiene criterios muy sólidos en torno al acontecer económico nacional y sobre las expectativas a futuro, lo que le permite expresar con mucha propiedad que “no se le puede pedir al gobierno que acometa un plan estructural de políticas, con las pocas opciones que tiene”, cuando se le requiere sobre un balance, al cumplirse los dos años el anuncio del Plan de Recuperación de la Economía.

Recordó que uno de los grandes pilares de ese plan de recuperación anunciado por el régimen hace dos años, era tratar de mitigar un poco las presiones sobre el bolívar, bien reduciendo la inflación y mejorar la hiperinflación o las tensiones sobre el marcador cambiario oficial, pero nada más alejado de la realidad en los últimos dos años, asegura el especialista.

“La inflación solamente en el primer año del plan de recuperación llego a ser de 1.000% en términos anuales, y hoy en día estamos viendo una inflación oficial, complementada un poco con los datos de Ecoanalítica, cercana al 1 millon 800% desde que inició el plan de recuperación, inclusive el mismo tipo de cambio oficial de 60 Bs/$ cuando se reformaba el Dicom de subastas oficiales, luego terminaría el 5.200 Bs/$ y cuando comienza el nuevo sistema de mesas de cambio, cuando el gobierno comenzaba a reconocer que no tenía la capacidad de ofrecer divisas subsidiadas, como parte de un plan de liberalización o de menos controles y hoy en día estamos frente a un tipo de cambio oficial cercano a los 292.000 Bs/$”, señala Barcenas.

Explica que si nos vamos por allí, esto de alguna forma imponen condiciones más adversas, no solo para las empresas, sino para generar bienes y servicios para mantener la senda de consumo que permita que Venezuela tenga algún tipo de recuperación, que de alguna forma se vivió en el 2019 con un poco las contra medidas del sector privado para enfrentar este desconocimiento del sector público de no poder hacer más nada.

“Entonces comenzaba la dolarización informal, un poco las empresas valiéndose de eso tratando de tener la mayor disponibilidad de divisas para operar, de la misma posición en divisas de las empresas se valiesen de las importaciones, tratando de comprar afuera y vender acá y esto mejoró de a poco el abastecimiento local, pero eso fue solo una iniciativa privada y fue una contrarespuesta a la postura oficial”, afirmó el economista Senior de Ecoanalítica.

Afirma que la “guinda de la torta” ha sido el tema del crédito, que lamentablemente el gobierno utilizó el financiamiento bancario como una palanca para frenar el crecimiento del tipo de cambio, con unas consecuencias terribles para el venezolano de a pie, porque lo desprotegió en términos de consumo, con una hiperinflación que continúa presente.

Gobierno tiene poca capacidad de maniobra

El economista Barcenas, a pesar de su juventud tiene criterios claros y está consciente de las realidades por las que atraviesa el régimen, de allí que advierta que no se le puede pedir al gobierno que acometa un plan estructural de políticas, con las pocas opciones que tiene.

“Creo que en este sentido, todos los planes que se han intentado hacer, el tema del encaje fue uno, el ajuste donde el objetivo fue la reducción del déficit fiscal, claro estamos hablando de una economía donde ya decrecía en cerca del 20% con el reconocimiento de las cifras que da el Banco Central, tu no le puedes pedir al sector privado un ajuste fiscal y tributario tan importante como fue en ese momento el adelanto de impuestos y todo lo demás. Pero volviendo un poco al tema cambiario, también te das cuenta que el gobierno lo decía, el gobierno desiste del mecanismo y muta a las mesas cambiarias privadas, porque va sobre una situación en términos cambiarios, ya no puedo más el poco flujo de divisas productos de las ventas externas no puedo inyectarle más dinero a la economía, ¿entonces que hago para que el bolívar como moneda local se mantenga, para tratar yo de mantener una generación de ingresos vía financiamiento monetario o como se quiera llamar, para tratar de no colapsar la economía o no colapsar el sistema de pagos de la economía en bolívares que todavía persiste? y es allí donde aparece la venta de oro, las reservas, el petro como un mecanismo de fijación de precios y salarios que en su momento fracaso, también se ha impuesto como un mecanismo de ahorro que también fracaso, esto te da a entender que existen pocas alternativas”, señala el experto en el Circuito Éxitos.