Aprenda cómo acceder de forma segura a AirTM para cobrar bono de salud

Manuela Bolívar aseguró que poco más de 17 mil beneficiarios pertenecen a unidades de Barrio Adentro y hospitales militares y dijo que «en esta política pública no hay discriminación»

Se espera que en el mes de septiembre los trabajadores de la salud comiencen a cobrar el bono denominado «Héroes de la salud». Este beneficio se extenderá por tres meses y será de $100 para cada trabajador del sector público.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó, a pocas horas de darse el anuncio, a proveedores de internet bloquear la plataforma AirTM, por donde se hará el pago a los trabajadores de la salud. Ante esta situación, Andrés Azpúrua, director de VESinFilto, recomienda a los usuarios instalar un VPN.

Azpúrua recomienda utilizar Psiphon y recuerda que «los VPN no solo protegen de las censura, sino de ir a sitios web falsos». Asimismo, pide a los usuarios hacer solo click en fuentes genuinas y, en tercer lugar, verificar que la página empiece con «https» y que tengan el símbolo de candado.

Por su parte, la diputada Manuela Bolívar, detalló que se eligió la plataforma AirTM para entregar el bono al personal de la salud porque no sería posible hacerlo por medio de los bancos del país. Igualmente, dijo que hacerlo en divisas es una forma de combatir la inflación.

Bolívar dijo que es la primera vez que se utiliza este mecanismo con el que pretenden ayudar a más de 62.000 trabajadores del área de la salud y detalló que este dinero se puede convertir a bolívares, así como también puede ser transferido a cuentas internacionales.

Para quienes se preguntan por qué aún no les ha llegado el correo electrónico con la notificación, serán contactados vía telefónica por un call center para hacer entrega del beneficio. Recordó que no existe ningún tipo de listado para evitar persecuciones dentro del sector.

Asimismo, la diputada Bolívar informo que quienes no se hayan registrado previamente en la plataforma ya no podrán hacerlo, pues «es una etapa ya cerrada». Añadió que por ahora será otorgado solo por tres meses y no dijo si podrán entregarlo por tiempo más: «Vamos a esperar cómo nos va con esta iniciativa, porque sabemos que es mucha la población en el país que necesita este bono».

Manuela Bolívar aseguró que poco más de 17 mil beneficiarios pertenecen a unidades de Barrio Adentro y hospitales militares y dijo que «en esta política pública no hay discriminación».

Lea esta noticia en: Tal Cual