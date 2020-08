VÍDEO Robert Pattinson sorprendió con su actuación en el primer trailer de The Batman

El DC FanDome llegó con muchas sorpresas para los amantes de DC, en especial con el nuevo trailer de The Batman, de Matt Reeves. La cinta del Caballero de la Noche fue el broche de oro de todo el evento. En este también se presentaron novedades sobre Wonder Woman 1984, The Suicide Squad y el primer trailer del Snyder Cut de La Liga de la Justicia.

Como en todos los grandes eventos, el trailer de la película The Batman se filtró minutos antes de presentarse el panel. Por ello, los fans pudieron tener un adelanto previo a su lanzamiento oficial. En las imágenes se puede ver cómo luce el nuevo Batman interpretado por Robert Pattinson. Esta cuestionada interpretación causó millones de comentarios por parte de los fans ya que en el primer adelanto Pattinson sorprendió con su caracterización del conocido héroe.

Asimismo, también se pudo ver a Zoë Kravitz en la piel de Gatúbela, convirtiéndose de esta forma, en la sucesora del icónico rol. Otras estrellas como Michelle Pfeiffer en Batman Returns (1992), Halle Berry en Catwoman (2004) o Anne Hathaway en The Dark Knight Rises ya han interpretado el papel.

The Batman, en palabras de Walter Hamada, presidente de DC Films, se ubica en un universo completamente diferente al de Justice League. De ese modo, el Caballero Oscuro de Pattinson podrá enfocarse en su propia historia sin estar atado por una continuidad. Tal y como ocurre con el Universo Cinematográfico de Marvel.