AvanceIMP Ciudadanos aprovecharon nueva jornada de flexibilización para hacer sus compras #24Ago

View this post on Instagram

#AvanceIMP Ciudadanos aprovecharon nueva jornada de flexibilización para hacer sus compras en el centro de Barquisimeto. La carrera 21, lució copada de personas este lunes en el inicio de la nueva semana de flexibilización 7 + 7, decretada por autoridades nacionales ante la COVID-19. Trabajadores de los establecimientos, intentaron mantener las medidas de prevención del coronavirus, sin embargo las colas se evidenciaron a las afueras de los mismos, sin que las personas respetaran el distanciamiento social. Entre los locales más visitados, se pueden mencionar los dedicados a la venta de alimentos, artículos de aseo y uso personal, ventas de electrodomésticos, entre otros. Texto y reporte: Yorvi García Lea más noticias en www.elimpulso.com #Regionales #Avance #Bulevar20 #Avenida20 #Colas #Bancos #Comercios #Centro #Barquisimeto #Flexibilización #Cuarentena #Noticias #News #ElImpulso #Información #24Ago