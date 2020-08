Trabajadores de Sidetur exigen salarios justos y reactivación de la planta en Barquisimeto #24Ago

Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio (Sidetur) en Barquisimeto, protestaron este lunes 24 de agosto para exigir salarios justos y denunciar la paralización de la empresa ante la falta de insumos y mantenimiento.

“Tenemos más de dos años con la empresa prácticamente cerrada, nos mandaron a la casa en enero de 2018 y ahora la empresa no está operativa por falta de insumos y mantenimiento. Ninguna planta de sidetur está trabajando en este momento, aquí nosotros estamos paralizados”, expresó Alexis Gonzalez, uno de los trabajadores a Elimpulso.com.

“Nos dan un salario de 600 mil bolívares semanales que no alcanzan para nada. Cuando éramos una de las empresas con mejor salario. No tenemos seguro HCM, todos los beneficios por contrato colectivo no los han ido quitando, con lo que ganamos no podemos vivir ni mantener a nuestras familias”, acotó.

Recordó que la empresa fue expropiada en el año 2010 por el gobierno de Hugo Chávez y afirmó que desde entonces ha ido en decadencia. “Los precios de las cabillas se triplicaron hasta el punto que desaparecieron”, manifestó.

En este sentido, afirmó que en la actualidad Sidetur “no produce absolutamente nada de acero y cuando la empresa se expropió la excusa fue que estaba dando precios muy altos en la cabilla y ellos necesitaban bajarlos. Cuando comenzó la expropiación se trabajó 2013, 2014, 2015 con todos los insumos que habían para ese entonces sin realizar ningún tipo de inversión. Toda esa producción no sabemos hacia donde la destinaban, sabemos que una parte iba a la Misión Vivienda y fue en 2016 que comenzó el caos, cuando la planta comenzó a necesitar insumos y repuestos para su funcionamiento”, puntualizó.

Es importante acotar que en su momento, la medida de expropiación de la Siderúrgica del Turbio fue respaldada por un considerable número de trabajadores , quienes con el pasar de los años han visto como la empresa se ha ido deteriorando.

Jornadas de protesta

Gonzalez, trabajador de la planta de Sidetur en Barquisimeto, aseguró que en reiteradas oportunidades han acudido a la Inspectoría del Trabajo para exigir soluciones sin hasta le fecha obtener respuestas.

Agrega que tampoco han podido establecer contacto con la Gobernación de Lara para que haga llegar sus exigencias a los entes correspondientes a nivel nacional, por lo que han decidido salir a las calles en la búsqueda de soluciones.

“Cada 15 días o de manera semanal realizamos jornadas de protesta, más que todo cuando logramos tener una masa trabajadora grande. La planta barquisimeto tiene 400 trabajadores y se han reunido entre 70 y 80 trabajadores, cada día se suman más”, señaló.

“Estuvimos hoy en la redoma de El Obelisco y luego nos trasladamos a la planta de la zona industrial. Queremos ser de nuevo la planta que abastecía el mercado de acero nacional y recuperar la capacidad de exportación”, sentenció.