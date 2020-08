AvanceIMP Paradas de trasporte repletas por escasez de gasolina #24Ago

View this post on Instagram

#AvanceIMP Con el inicio de la flexibilización las paradas de autobuses se vieron nuevamente colmadas de usuarios ante la falta de transporte a propósito de la escasez de combustible que se vive en la entidad. Pocas unidades de transporte se vieron en el recorrido que Elimpulso.com hizo por el centro de Barquisimeto. Un gran número de usuarios se vieron caminando para llegar a sus destinos pues la otra opción que tienen para movilizarse son los mototaxis y la carrera mínima es de 2 dólares. Cabe destacar que este lunes inició la semana de flexibilización hasta el próximo domingo 30 de agosto. Reporte: Brian Vidal Foto: Archivo IMP Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #Transporte #SinGasolina #PocoTransporte #Pandemia #Flexibilización #SemanadeFlexibilización #PocoTransporte #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #24Ago