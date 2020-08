Así reaccionaron dirigentes ante la excarcelación de Juan Requesens #28Ago

A @juanrequesens le robaron 2 años de su vida, por ser un líder que nunca se arrodilló al poder



Hoy le dan casa por cárcel,aún no es libre pero al menos no le faltarán lo abrazos de su familia y de sus hijos



No descasaremos hasta verte libre a ti y a todos los presos políticos. pic.twitter.com/zxIOooBNvb