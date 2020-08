OPINIÓN Cronicario: Presentada en “El nido del Turpial” la novela “Esos muertos míos” 28Ago

La fresca mañana del pasado viernes 21 de agosto por gentileza del educador, historiador y poeta tocuyano Arnoldo Guédez Pérez, su acogedora residencia “El nido del Turpial” en la carrera 15 con calles 52 y 53 de Barquisimeto fue escenario de la primera presentación y bautizo de la novela “Esos muertos míos” de este servidor, publicada desde el mes de enero por barralibros.editores y distribuida por Amazon para el mundo entero menos para Venezuela por las razones conocidas.

El salón principal de la cálida vivienda, con el ambiente apropiado de su biblioteca y la exposición de imponentes obras de la artista larense presente en el acto, Yajaira Sánchez, directora del Museo de Barquisimeto, abrió su hospitalidad para recibir al pequeño pero selecto grupo de invitados para conversar sobre una obra que a decir del poeta Geramel Castellanos, presidente de la Asociación de Escritores del Estado Lara, Asela, habrá de ser una referencia importante en la literatura contemporánea de la región. “Es un gran alerta para resucitar los espíritus de sus muertos, que es rescatar la memoria histórica de su misión encomendada”.

Muy conocedor de la obra por cuanto tuvo la suerte de ser el primero en leer el manuscrito y también la obra impresa, correspondió descorrer el telón de los comentarios al poeta Castellanos, para “adentrarse en la novela es hacerse acompañar del autor en una liturgia que evoca una catarsis lógica para seguirla y hasta de un tirón leerla”.

Previo a ello el anfitrión había expresado sus expectativas y conocimientos de la pieza por conversaciones anteriores y después se quedó con el único ejemplar en la zona para corroborar y formarse su opinión al calificar a “Esos muertos míos” como “muy buen libro, combinación de historia, literatura, política, música y humor”. También le pareció muy cinematográfica, muy visual y hasta candidato tiene para escribir el guión. Lo más resaltante para Guédez es la exaltación del poeta Pedro Luis Hernández, un poeta de verdad, profundo, en cuyo honor se escribió la novela.

El autor contó detalles de su inspiración, del homenaje a Hernández para motivar a conocerlo, a transitar su obra y su vida, a rescatarlo del olvido al que él mismo se condenó por su forma de ser, ajeno a las fanfarrias y estridencias de la farándula literaria.

Allí también estuvieron la dirigente política Sobella Mejías ex rectora del CNE, Ana Cecilia Parra, Luz Berenice Yépez, Víctor Sequera, Francisco Materán y Aris Biondi de la Fototeca y la pregunta más insistida fue ¿Cómo la obtengo, dónde la compro? Y se explicó que publicada por Barralibros.editores es distribuida para el mundo por Amazon, menos para Venezuela. Quienes quieran incorporarse al selecto número de lectores pueden pedirle a familiares y amigos en el exterior solicitarla a través del enlace y que se la mande https://www.amazon.com/dp/B08422FY3N/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_DuHVEbQVKAYCP y si clickeas en la portada del libro en el portal podrás leer sus primeras páginas.

Entre muchos otros ya Maryorit Peroza, Kenther Ramos y Tanaira Rodríguez la leen en Florida, en New Jersey se acaba de incorporar Isabel Teresa Isea, en Carolina Zeinieck Viera, la leyó María Eugenia López en Canadá, de quienes esperamos los comentarios. Amilcar Gómez, desde Margate, la comentó en su muro en Facebook: “He terminado de leer Esos muertos míos. Es, en realidad, un homenaje al poeta Pedro Luis Hernández, a quien imagino amigo del escritor. Está escrito con amor y amistad. Todo sucede el día de la muerte y velorio del poeta. Se juntan sus amigos y sus amantes, y juntos recorren la vida del poeta. Algunos de esos muertos son míos también, aunque tengo otros. Es un libro que uno disfruta a pesar de la circunstancia. He tenido la vivencia de recibir la llamada de las amantes de algunos de mis muertos el día posterior a sus entierros, preguntando por ellos, y escuchar el llanto desgarrador de una mujer que no recibirá más el calor de unos besos ni el frenesí de esa locura: Su manera de narrar es tan nuestra que leer su libro fue un placer”.

Juan José Peralta