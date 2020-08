Rafaela Requesens negó que su hermano participará en las elecciones parlamentarias #31Ago

Este lunes la dirigente Rafaela Requesens se pronunció en torno a la liberación de su hermano Juan Requesens y a la situación política actual con el llamado a la unidad hecho por el presidente encargado Juan Guaidó en el que invitó a todos los líderes políticos de la nación.

“La madurez política es fundamental y, en este momento, el país la necesita (…) Es hora que se llegue a un punto de consenso entre todas las partes que integran la oposición”, dijo la menor de los Requesens.

En referencia a su hermano señaló que “Juan sigue preso, pero en otras condiciones… dijo que ya pasaron dos años, pero que ahora seguirá dándole con todo por la libertad de sus compañeros y por supuesto de Venezula”

Aseguró que su hermano no está pensando en participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral del régimen. “Eso sería un insulto para quienes siguen luchando, para quienes están detrás de las celdas, por lo menos para Juan, que siempre ha marcado su postura bastante firme y que en estos dos años se le pudo o no presentar una realidad similar, pero seguía estando dispuesto a estar en la celda hasta que le tocara porque a todo el mundo le va tocando poco a poco. Ese no es un punto de preocupación que tenga causarle a las personas si sabemos que se trata de Juan”.

Rafaela Requesens denunció la crítica situación que se vive en los centros de reclusión de todo el país con respecto al nuevo coronavirus. “La mayoría de los presos tenían síntomas de gripe”.