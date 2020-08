Tamara Suju: No se puede indultar a quienes no han sido juzgados #31Ago

Distintas reacciones han desencadenado la decisión del régimen de Nicolás Maduro al otorgar indultos a algunos presos políticos y otros dirigentes políticos en el exilio. Tamara Suju y José Ignacio Hernandez aseguran que no pueden dar indultos a quienes no han sido juzgados.

La abogada Tamara Suju reaccionó de inmediato a la decisión del régimen de “indultar” a algunas figuras de la oposición y señaló que ninguna persona que no haya sido juzgada, ni sentenciada no pueden ser indultadas. “Esto no existe en el Derecho Penal. Los perdona? Cuáles Crímenes cometieron Nicolas? Si son perseguidos Políticos? ¡Qué absurdo!”, dijo Suju a través de su cuenta en Twitter.

Ademas, Nicolas Maduro es un Usurpador del Cargo, no es el Presidente Constitucional, por lo tanto, no puede Indultar a nadie….Trampa Caza Bobos por todos los lados….busca una fiesta electoral, haber quien se la compra! — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 31, 2020

Por su parte el exprocurador del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró que “El indulto presidencial solo lo puede dictar el Presidente ejerciendo poderes constitucionales, y en Venezuela, ni hay Presidente, ni hay Constitución. Así que no se puede hablar de indulto”.

“Asunto del todo distinto es que el régimen autoritario, con los mismos hechos de fuerza por los cuales persiguió y encarceló, ahora deshaga esas arbitrarias medidas”, sentenció Hernandez a través de su cuenta en Twitter, al tiempo que dijo que hay que esperar “porque todo esto es una situación de facto… y ver si esto se traduce en la efectiva liberación de los “presos políticos” y la reinstitucionalización democrática del país. O si es más de lo mismo.”