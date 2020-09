VIDEO ¡En libertad! Régimen excarceló a Roberto Marrero #31Ago

El jefe del despacho de la presidencia encargada, Roberto Marrero, fue excarcelado la noche de este lunes tras permanecer injustamente detenido por el régimen de Maduro desde el pasado mes de marzo.

El dirigente de Voluntad Popular se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también conocido como el Helicoide, en Caracas.

“Fue una salida que no me la imaginaba así, ocurrió de otra manera, no habrá quien diga que uno está aceptando una medida de alguien. Cuando uno está preso es tratado como mercancía y a mí quien me trajo para acá no me pidió permiso para traerme. El que diga que un preso no puede aceptar esa medida, no le deseo que entienda eso, porque le estaría deseando que estuviera preso”, declaró Marrero ante los medios de comunicación.

Además de Marrero, ya fueron liberados los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, como parte del decreto de liberación de presos políticos emitido este lunes por el régimen.