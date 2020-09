¡Cansados! Barquisimetanos toman estación de servicio en rechazo a la escasez de gasolina #1Sep

Las protestas por escasez de gasolina en el estado Lara no parecen tener fin. Este martes 1 de septiembre, los barquisimetanos tomaron la estación de servicio ubicada en la carrera 19 con calle 9, al este de la ciudad, en exigencia del suministro de combustible.

Wilenny Maduro, una de las manifestantes, aseguró que tienen más de 15 días en la cola para abastecer sus vehículos de gasolina y denunció que la dueña de la estación de servicio solo les da el beneficio a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Tenemos entendido que ya la bomba pagó y no entendemos porque no han comenzado la distribución de gasolina. Han sido vulnerados nuestros derechos. Aquí hemos comido, dormido y dejando a un lado a nuestra familia. No nos parece justo que para los ciudadanos no haya gasolina pero si para los 17 funcionarios de la Guardia Nacional Nacional que están en esta estación de servicio”, manifestó.

Por otro lado, los protestantes revelaron que esta estación de servicio concentra al menos 13 mil litros de combustible y solo han despachado, en dos semanas, a 90 vehículos, dejando por fuera a casi el 80% de los usuarios sin gasolina.

“En esta estación de servicios llegan 13 mil litros de gasolina y solo despachan a 90 carros. ¡Es un abuso! solo se benefician a los que dicen ser rezagados y los militares”, expresó Jesús Pérez, otro de los manifestantes, quien además denunció que los funcionarios castrenses supuestamente venden los cupos para el suministro de combustible en 20 o 30 dólares.

Los manifestantes aseguraron que de no obtener respuesta por parte de las autoridades regionales cerrarán en las próximas horas la carrera 19 con calle 9 hasta que puedan echar gasolina a sus vehículos.

Como dato adicional, esta es la segunda protesta que se realiza esta semana durante la cuarentena radical en Barquisimeto y la primera de septiembre. Algunos de los usuarios aseguraron que de los 31 días que tuvo agosto, 25 estuvieron en cola para equipar sus vehículos de combustible.