OPINIÓN Lectura: Paradiso #1Sep

Paradiso es una novela del escritor cubano José Lezama Lima. Para apreciar los valores de esta maravilloso obra, sin lugar a dudas, hay que leerla de cabo a rabo. Es decir, totalmente. Son más de quinientas páginas. Paradiso es una obra culturalmente abundante. En ella, el autor maneja dos estilos. Siendo una la cultura, los estilos se duplican. El primer estilo es el más extenso, más de trescientas páginas. Se organiza en un discurso de breves expresiones penetrantes de abrumadora erudición. El lector se siente animado por el discurso de tensa movilidad. La lectura se hace dinámica y efectiva. Es una entusiasta y ardiente redacción que en ningún momento el lector pierde interés. La erudición del autor es tanta que hay en él una hemorragia de cultura.

El segundo estilo, en el mismo orden, menos de doscientas páginas, es el discurso tradicional, en el sentido en el cual la mayoría de los escritores de novelas lo usan. Me refiero a que sin ser lineal, las frases u oraciones se apegan a la continuidad. En él el contenido cultural es abundante tan abundante como el bagaje cultural de su autor. Lezama Lima es un admirable escritor.

Se me antoja comparar esa tormenta de erudición cultural con dos fuentes de copioso derrame que drenan o se vacían por dos gárgolas. La gárgola que expele el primer estilo, agobiada como la mantiene el rico contenido de la fuente, el diámetro de su boca resulta insuficiente y abarrotada, pareciera experimentar una angustiante situación. Entre tanto que en el discurso del segundo estilo, La gárgola que vacía su contenido cultural, siendo copioso, y teniendo las dos gárgolas el mismo diámetro en sus bocas, no padece el agobiante desagüe de la gárgola del primer estilo. Todo fluye con normalidad aunque su drenaje no es escaso. Y todo lo que sale por ella hacia el lector está lleno de interés y mantiene su abundante y rico contenido universal.

José Lezama Lima se preciaba de que en su amada Cuba tan sólo habían dos José: José Martí y José Lezama Lima; es, además, de un eximio novelista, un divulgador extraordinario del saber avasallante la cultura mundial.

Carlos Mujica

