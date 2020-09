Humberto Figueras: No hay indicios que permitan asegurar que habrá una reapertura vuelos en el corto plazo #1Sep

No hay ningún indicio que haga pensar que habrá una reapertura de los vuelos en Venezuela en una fecha determinada, advirtiendo que esta es una decisión que ni siquiera depende en forma estricta del Instituto Nacional de Aeronátuca Civil, aseguró este martes en términos categóricos, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera.

Precisó que esto depende fundamentalmente de que las autoridades sanitarias consideren que pueden reanudarse las operaciones aéreas si riesgo para la salud de los pasajeros, de los trabajadores y de la propagación del COVID-19 desde Venezuela a otras partes del mundo o viceversa.

“De manera tal que debemos tener paciencia, tenemos que esperar que el INAC, que es quien tiene que anunciar la fecha, lo haga y cualquier cosa que digamos, cualquier fecha que alguien pueda decir, no es más que una especulación o una aventura, tenemos que esperare que el Instituto lo considere oportuno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias cuando consideren el anuncio de cuando se puede volar y se deben regular las operaciones”, aseguró Figuera.

Consultado en torno a las medidas anunciadas públicamente por el presidente del IAIM que se estaban preparando para el reinicio de operaciones, señaló que el INAC hace algunas semanas emitió un documento con un protocolo de bioseguridad para el reinicio de las operaciones, y esas normas contienen ademas unas obligaciones a cargo de los aeropuertos, de las líneas aéreas y de los pasajeros, indicando que en tal sentido, los aeropuertos tienen que adaptar sus instalaciones al contenido de esos protocolos, afirmando que el que ya algunos terminales aéreos en el país lo estén haciendo, es una buena noticia, porque si no lo hicieran, no podrían iniciarse las operaciones.

“Claro, ahora que por que estén realizando estos trabajos, significa que ya tienen una fecha para el reinicio de operaciones, esta es una deducción que no tiene sentido, los aeropuertos tienen que adaptarse como lo esta haciendo Maiquetía, a las normas y protocolos de bioseguridad”, afirmó.

Agrego que el INAC determina que se van a iniciar operaciones, y todos los aeropuertos se hayan adaptado, entonces el Instituto hará el anuncio, ratificando que el hecho de que los aeropuertos estén adaptando sus instalaciones con esos protocolos, no quiere decir que están a la espera de que se reinicien las operaciones.

“Por supuesto que todos queremos que se reinicien, pero todo estamos conscientes también, de que primero es la salud, cualquier decisión está supeditada a la salud de los pasajeros”, afirmó.

Admitió que la situación de las aerolíneas en este momento, es compleja, tienen cinco meses paralizadas, no están produciendo, no tienen ingresos y solamente tienen gastos.

“Ahora las aerolíneas venezolanas, a pesar de que son pequeñas y quizás por eso, tienen una ventajas en relación con las líneas aéreas de otras partes del mundo, porque casi todos los equipos de las líneas aéreas venezolanas, son equipos propios, es decir no están sujetas a un pago de un leassing o arrendamiento con el que tienen que cumplir, estén operando o no, en el caso venezolano los equipos son propios, tienen gastos importantes sobre esos equipos, estamos hablando de mantenimiento, de acuerdo con el manual del fabricante y de acuerdo con las regulaciones aéreas venezolanas, siguen manteniendo costos de personal, de arrendamientos de oficinas, reconocemos además que el gobierno nacional está enfrentando una crisis de ingresos por la baja de la producción petrolera y ojala pudiera, no regalarles dinero, poder afianzar algún crédito que estas empresas puedan obtener para reponerse de tantas pérdidas y para disponer de liquidez para pagar sus costos”, aseguró Figueras en Fedecámaras radio.