Ismael León: Me dijeron que tenía que grabar un video diciéndole presidente a Maduro #1Sep

Uno de los personajes políticos liberados tras el decreto del régimen de Maduro fue el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, quien aseguró al medio Noticiero Digital que funcionarios del Sebin lo obligaron a decirle “presidente” a Maduro en un video.

“Anoche 5 sebines me dijeron que tenía que decir presidente Nicolás Maduro para grabar un video“, precisó.

Además, aprovechó para desmentir públicamente que no participará en las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por el CNE del régimen de Maduro.

Con respecto al decreto régimen, señaló: “Lo que sucedió ayer no fue la verdad, es un show más del régimen y la comparsa que le gusta a más de uno en la oposición“.

León aseveró que la verdad del país es que están muriendo personas durante la crisis económica y en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Cuando me dijeron que me indultaron yo me pregunte de qué si nunca supe porque estaba preso, nunca tuve abogados ni fue presentado en un tribunal. La verdad no va a saberse nunca y me indigna ver cómo hemos montado el show con unos supuestos indultos y libertades porque yo estaba era secuestrado”, confesó.