Azalea Colmenárez: En Barquisimeto sólo una estación de servicio expende gas

Aunque son miles las personas que reclaman un mayor número de estaciones de servicio expendan gas para los vehículos, la verdad es que la escasez de ese combustible es mayor a la de la gasolina.

Así lo declaró Azalea Colmenárez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio del estado Lara, quien precisó que sólo hay cuatro establecimientos autorizados para el suministro de gas.

Se trata de Don Bau, en la avenida Libertador de Barquisimeto: La Granja, en la avenida Pedró León Torres; La Pastora, en la vía a Pavia; y la Morenita, en Cabudare.

De todas ellas, la única que funciona, con bastante dificultad, es La Pastora.

Pero, el problema es que el gas que se recibe en Lara proviene de El Palito y si no la envían, entonces, no hay nada para la venta.

Ese combustible llega a través de un ducto y no de gandolas, especificó. Se trata del producto más barato, porque un litro apenas cuesta veinticinco céntimos (un medio como se le conoce a esa fracción del bolívar).

Sin embargo, el gas no es suministrado a todos los vehículos, porque ese combustible limpia el motor, pero no lo lubrica.

Cabe señalar que aquí había dos talleres que hacían las revisiones a los vehículos, los cuales tenían que tener un motor óptimo, pues un motor con desperfectos no pueden recibir el combustible porque se dañan o explotan.

De modo, pues, que la situación es muy grave, porque ya no funcionan esos talleres, uno que estaba cerca de la Casa Sindical y el otro en la Zona Industrial. Y a las estaciones de servicio no les está llegando, por ducto, el gasoil.