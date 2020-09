Conindustria: El 79% de las industrias nacionales estima que su situación se agravará en los próximos 12 meses

El 93% del sector manufacturero venezolano revela que la situación de sus empresas, para el segundo trimestre de este año, ha sido peor o mucho peor, en comparación con el mismo período del año anterior, estimando un 79% que la situación se agravará en los próximos 12 meses.

La información fue dada a conocer este miércoles, en conferencia de prensa virtual de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), encabezada por Adan Celis Michelena, presidente de la organización gremial, acompañado por todo su equipo, donde fueron presentados los resultados de la Encuesta de Coyuntura correspondiente al segundo trimestre de este año.

Se reveló que las empresas no priorizadas están operando entre un 5,0% y 16% de su capacidad instalada, mientras que se registran caídas en las inversiones, la producción y las ventas, advirtiendo que mientras no haya confianza en el país todos los esfuerzos que se hagan serán nulos.

Sobre la inversión realizada en este segundo semestre, el 67% de los consultados afirman que las mismas se redujeron, siendo las más afectadas las pequeñas y medianas industrias donde un 78% aseguran que redujeron sus inversiones, ya que el problema del encaje impuesto por el Gobierno, impide que las empresas tengan acceso al crédito bancario para expandir sus capacidades productivas. En cuanto al destino de las inversiones de un 98% de empresas consultadas, el 71% dijo que solo invirtió en operaciones y reposición de inventarios, mientras que el 27% no realizaron ningún tipo de inversión y el 80% de las PyMI afirman que no realizaron inversiones.

Acerca de la Cartera de Pedidos, el 68% de las industrias encuestadas, afirman que disminuyó, y sobre el tiempo asegurado con la actual cartera de pedidos, el 78% disminuyó con respecto al mismo período del año pasado.

En materia de empleo se encuestaron 97% de las industrias, y de ellas el 61% afirman que tuvieron una disminución en sus puestos de trabajo, en tanto que un 36% asegura que su nivel de empleo continua igual.

Sobre la producción en el número de unidades con respecto al segundo trimestre del año pasado, se indica que en los ultimos 24 trimestres la producción ha disminuido en Venezuela y sólo un 35% de las grandes empresas, afirman que su producción aumentó; sin embargo, el 73% de los consultados afirman que su producción disminuyó con respecto al año pasado, mientras que un 8% dijo que no tuvo producción, lo que refleja una situación verdaderamente compleja, señalando las PyMI que su producción disminuyó en un 80% .

Los resultados en cuanto a la capacidad utilizada en el segundo trimestre, para las empresas no priorizadas, apenas están operando entre un 5% y 16%; mientras que las empresas priorizadas, la capacidad utilizada en ningún caso supera el 30%, de allí que cuando se va a los promedios total de la industria, el 57% de los encuestados indicaron que sus empresas operan a no más del 21,5%de su capacidad instalada.

Se destaca que mientras las empresas en Venezuela operan a un 21,5% de su capacidad instalada, en Brasil a pesar de la pandemia tienen una capacidad utilizada del 70%; en Colombia, 72%; Chile, 63% y Argentina, 47%.

Sobre el volumen de ventas para el período, el 69% de los encuestados, reflejan disminución en sus ventas, en comparación con el año pasado, destacando que solo la gran industria ha reportado incremento en sus ventas, especialmente en el sector de alimento, pero no en volúmenes significativos y las PyMI registran una caída en sus ventas del 70% disminuyó mucho sus ventas.

Un total de 5 variables fueron señaladas como las que más están afectando el desenvolvimiento del sector manufacturero, entre ellas, la baja demanda nacional, la incertidumbre en el escenario político e institucional, la escasez de combustible, la calidad de los servicios básicos y la competencia de los productos importados.

Sobre las expectativas en torno a si la industria podrá seguir operando en el actual contexto económico, el 80% respondió que no podrá seguir operando en las actuales condiciones en un plazo comprendido entre 6 meses y dos años, cifra que resulta verdaderamente dramática.

Se advierte que un 27% de las industrias han sido afectadas de una u otra manera para el COVID- 19.

Mientras que en torno al tiempo en que las industrias podrán recuperar los niveles de producción antes del COVID- 19, el 84% señala que entre 3 y 12 meses y un 29% estima que 3 meses.

En cuanto al Indice de Confianza que en estos momentos se registra en el sector manufacturero, éste se ubica en – 21,6%, mientras que en Brasil es 36,8% positivo.

La confianza es fundamental

El Presidente de Conindustria, Adan Celis Michelena, señaló que para que exista inversión, para que con esa inversión existan empresas, se generen empleos, se elaboren productos y que el final se dinamiza la economía, la confianza es la palabra mágica en cualquier economía.

“Sin eso no hay nada, sin eso pueden inventar cualquier cosa y pronunciar todos los discursos y llamar al populismo que puedan llamar, pero si no hay confianza y no se implementan algunas condiciones, no se logra nada, vamos a tener a todos los venezolanos pasando por una situación triste, no pudiendo recuperar sus empleos, sin los ingresos que necesitan y sin el bienestar que requieren, mientras no se consiga esa palabra no hay nada que hacer, mientras esta cifra este en rojo, allí están los sueños y las esperanzas de los venezolanos”, dijo Celis.

Celis mostró su complacencia y la satisfacción del sector que dirige, por la liberación del dirigente sindical, Rubén González, detenido durante varios años sin ninguna justificación.