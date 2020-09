VIDEO Barquisimeto arribará a su 468 aniversario en medio de necesidades #2Sep

View this post on Instagram

El próximo 14 de septiembre Barquisimeto arribará al 468 aniversario de su fundación, una fecha especial para sus habitantes que consideran no hay mucho que celebrar ante las carencias de los servicios básicos y el deterioro de los espacios públicos. "Se necesita un plan de embellecimiento para que quienes nos visiten vean lo que siempre se dijo, que Barquisimeto iba a ser la ciudad modelo de Venezuela y lo que hemos tenido es un abandono y deterioro de nuestras aceras, calles y espacios públicos", fueron las palabras del señor Ernesto Sánchez al ser consultado por Elimpulso.com. Otra de las peticiones de los barquisimetanos son los servicios básicos, pues a diario experimentan prolongados cortes de electricidad, fallas en el suministro de agua y la escasez de gas domestico. "Pediríamos que nos solucionaran todos los servicios públicos, hay mucha desidia", expresó la señora Enma Ramírez. "En tiempos de lluvia queda en evidencia el colapso del sistema de cloacas y drenajes de la ciudad. Es algo fundamental, los maquillajes son innecesarios, es importante abordar los verdaderos problemas de Barquisimeto", sentenció el señor Luis Catarí, otro de los consultados.