Bolivia Suárez: Docentes al servicio del Estado no se incorporarán a clases

Ya los sindicatos, gremios y federaciones decidieron que los docentes al servicio del Estado no se incorporarán a clases, el 16 de este mes, cuando oficialmente comience el nuevo año escolar.

La advertencia fue hecha por la educadora Bolivia Suárez, diputada a la Asamblea Nacional, quien precisó que esta decisión fue tomada debido a que no existen las mínimas condiciones para iniciar actividades tanto en las escuelas primarias como en la educación secundaria.

La pandemia de COVID-19 ha profundizado la pésima situación en los planteles y en la exclusión de los educandos, indicó. El régimen ha dictado el inicio de clases, pero no será acatado porque es una imposición a los educadores, quienes devengan míseros salarios.

Sobre el particular señaló que hay educadores que apenas perciben dos y tres dólares, ya que los salarios mayores no pasan de los seis dólares al mes. Si esos ingresos no alcanzan para los alimentos, menos para cubrir las demás necesidades de la familia.

Afirmó que la educación en el año que acaba de terminar fue un fracaso total. No se cumplió ni siquiera el 30 por ciento del contenido de conocimientos. No hubo evaluación, ni exámenes, sino que el régimen obligó a promover de un grado a otro, absurdamente.

Conviene resaltar que en el país hay 6 millones de educandos inscritos en los planteles públicos, un millón en el sector privado y 1.5 millones que están excluidos y, en consecuencia, no reciben educación.

Al mismo tiempo hay 23 mil planteles públicos y 4000 privados. Al servicio del Estado hay 350 mil educadores y 90 en los institutos privados.

Los docentes no se van a incorporar por razones muy obvias: