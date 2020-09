Guaidó: Logramos un acuerdo con la DEA para declarar a las FAES como grupo terrorista #3Sep

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró la tarde de este jueves 3 de septiembre que logró un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como grupo terrorista.

Guaidó, en un encuentro digital con el Encargado de Negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, precisó que en este acuerdo Venezuela-EEUU se busca hacer también labores de inteligencia y “acabar con las figuras del narcotrafico”.

“La Comisión de Seguridad ha venido trabajando en un acuerdo de cooperación. Acciones contra el narcotráfico. Hemos logrado un acuerdo con la DEA para declarar a las FAES como grupo terrorista. Además, sabemos el peligro que representa Nicolás Maduro para Latinoamérica por eso damos el paso hoy con la DEA”, destacó Guaidó.

Diferencias políticas

Sobre las diferencias que sostuvo con el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y la dirigente nacional de Vente Venezuela María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que los venezolanos no quieren ver a sus líderes políticos peleando, sino que atiendan juntos la aguda crisis que vive el país.

Aseveró que su administración deja las puertas abiertas a todos los lideres que hacen vida política en Venezuela, pero puntualizó que no convalidarán ningún fraude electoral.

“Entiendo que los venezolanos sientan frustración porque líderes opositores como María Corina Machado y Henrique Capriles han presentado diferencias en las reuniones que hemos sostenido. Entiendo que puedan sentirse desanimados por desacuerdos en el liderazgo político, pero hoy Venezuela no quiere ver a sus líderes políticos peleándose, por el contrario, quiere ver a todos yendo hacia una misma dirección que nos permita terminar con la dictadura. Respetamos a todos y dejamos las puertas abiertas, pero no convalidaremos un fraude”, manifestó.

Condiciones electorales

Guaidó calificó como “parapeto” las votaciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Maduro para el próximo 6 de diciembre y señaló que no hay posibilidad de unas elecciones transparentes, libres y justas con Maduro usurpando funciones.

“Lo del 6 de diciembre no lo podemos llamar elecciones, son un “parapeto” que los venezolanos no reconocen ni la comunidad internacional. No hay posibilidad de elecciones con Maduro usurpando funciones”, sostuvo.

Detalló cuales son las condiciones que debe existir para que los 27 partidos políticos que integran el pacto unitario participen en unos eventuales comicios electorales en el país.

“Hay cinco condiciones para poder ir a elecciones: 1-Derecho a elegir y ser elegido; 2- Los partidos deben estar en manos de los dirigentes legítimos; 3-Un cronograma electoral, presidencial y parlamentaria; 4- Un arbitro legitimo electoral y 5- Observación internacional“, precisó.

Fichas de Canjes

Por último, el presidente interino del país agradeció todas las gestiones que se hayan hecho para liberar a personas, pero rechazó que el régimen de Maduro utilice a los presos políticos como fichas de canjes.

“Con la excarcelación de los presos políticos, Maduro reconoce la brutalidad que cometió y la violación de inmunidad de 26 diputados. Es lamentable que el régimen use a seres humanos como fichas de canjes“, expresó.

Indicó que todavía en el Venezuela existen más de 300 presos políticos.

“Me alegro por ellos, por su familiares, porque se reencontraron, no en libertad plena, porque por ejemplo Juan Requesens no la tiene, pero todavía hay más de 300 presos políticos. Hay mucho testimonios desgarradores entre los presos que quedaron adentro”, aseveró.