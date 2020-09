Juan Páez Ávila: Es complicado el panorama político venezolano

Las diferencias que existen entre los dirigentes y organizaciones políticas de oposición, así como las dificultades para conformar una línea fuerte frente al régimen de Nicolás Maduro, han complicado el panorama político nacional.

Tal es la opinión, como observador del acontecer político, de Juan Páez Ávila, quien tiene experiencia en la materia por haber sido parlamentario y columnista de varios medios, además de haber dirigido la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En su haber tiene el Premio Nacional de Periodismo. Y es un intelectual muy respetado por sus obras literarias.

En primer término considera que Juan Guaidó, como líder de los partidos mayoritarios de oposición, estaba obligado a llamar no sólo a las organizaciones políticas, sino a todos los sectores del país a lograr un entendimiento, que ha llamado pacto unitario.

Acerca de la posición que ha expresado María Corina Machado, de Vente Venezuela, estima que esta dirigente no cuenta con fuerza suficiente para derrumbar el régimen de Nicolás Maduro. Esa forma de pensar en la inmediatez de una acción, no da resultado, porque no es el simple deseo lo que acaba con una dictadura.

En tercer lugar, visiblemente, Nicolás Maduro tiene el mayor rechazo jamás alcanzado por un mandatario. Pero, no hay que desconocer que es muy fuerte policial, militar y judicialmente, ya que a falta de apoyo popular se mantiene por la represión y la corrupción en que ha dejado involucrar a los cuerpos de seguridad.

Con el decreto reciente, Maduro no ha flexibilizado su política represiva, por cuanto mantiene bajo prisión a centenares de políticos y a más de doscientos militares de los diferentes componentes de la fuerza armada.

Retos a la vista

En cuanto a las conversaciones de Henrique Capriles Radonsky y el parlamentario Stalin González con el canciller de Turquía, aunado al anuncio de su participación en las elecciones del 6D, que ha originado un vendaval político, el profesor Páez Ávila estima que no se puede desconocer el peso político que tiene el exgobernador dos veces de Miranda y dos veces candidato presidencial de la oposición..

Si como se comenta, extraoficialmente, que logró la libertad de más de un centenar de personas el lunes, indudablemente, que hizo más que la llamada “mesita” a comienzos del presente año. “Sí tiene su peso”, añadió.

Difícil y complicada es la situación política, observa. Pero, la dirigencia política tiene que reflexionar profundamente porque en el estado en que se encuentra el país no se puede actuar improvisadamente, sin pensar en las consecuencias.

Maduro es fuerte en represión pero es muy débil porque no tiene respaldo popular, reiteró. Y si la oposición logra unirse no se puede pensar en cosas tan espeluznantes como una invasión, porque sería un desastre total para Venezuela.