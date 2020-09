RETACITOS #6Sep

El pronunciamiento de Henrique Capriles Radonski sobre la necesidad de participar en las próximas elecciones, fue contundente, no deja lugar a dudas y se deslinda completamente del planteamiento de la oposición partidista, convencido como está y como lo revelan todas las encuestas hechas hasta ahora, más del 75% de los venezolanos que representan la gran mayoría, han expresado su poca confianza en los partidos políticos y, es hacia ellos que va dirigido el mensaje del ex candidato presidencial, quien se mantuvo durante más de cinco años con un bajo perfil, pero manteniendo sus contactos con la gente, de allí que hoy resurge fortalecido, con una mayor madurez política y ofreciendo alternativas, que podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero son posibilidades que se están poniendo sobre el tablero, mientras la oposición partidista contínúa haciendo reuniones sin definir aún la ruta a seguir. Capriles, está presentando hoy unos resultados, por lo menos 110 presos políticos hoy están en sus hogares, gracias a sus gestiones, conjuntamente con Stalin González, quien con mucha inteligencia renunció a UNT antes que lo fueran a defenestrar, afirmando que si se trata de evitar que “el conflicto escale” está dispuesto a hablar con quien sea. Sería interesante averiguar cual sería la reacción de la mayoría de los venezolanos, si Capriles propone una lista de nombres de personalidades de gran prestigio nacional, por su trayectoria, para ser sus representantes en la Asamblea Nacional y me atrevería a sugerir a profesionales de la talla de Enzo Betancourt, Benjamín Scharifker, Jorge Roig, Alfredo Romero, Cecilia García Arocha, Guillermo Tell Aveledo, Benigno Alarcón, Humberto Prado, Enrique López Loyo, todos con una trayectoria impecable. Así que amanecerá y veremos.

Creemos, en todo caso, que el escenario ideal habría sido que se produjera un entendimiento entre estas dos corrientes de la oposición, para presentarle al país otras alternativas distintas a la abstención, ya que históricamente se ha demostrado, que las veces que se ha acudido a esta acción, los resultados han sido nefastos para el país y para los venezolanos. Capriles como un líder político reconocido está en su derecho de presentar su propuesta, pero es evidente que de entrada genera un resultado divisionista entre la oposición, que es la meta que quiere lograr el régimen, aplicando el “divide y vencerás” y sabemos que en esta materia los cubanos del G2 son expertos de primera linea. Lo cierto es que el tiempo sigue avanzando de manera inexorable, pero aún existe la posibilidad que a través de estas conversaciones, en primer lugar se pueda lograr la liberación de numerosos presos políticos que aún permanecen tras las rejas, tanto civiles como militares y, en segundo término, que se pueda comprometer al régimen a generar las condiciones necesarias para que se puedan realizar unas elecciones democráticas, transparentes, con observación internacional confiable, ya que el inquilino temporal de Miraflores sabe que es muy limitada su capacidad de maniobra, tiene el país en banca rota, sin ningún flujo de ingresos, con una población en total pobreza y para colmo, con una pandemia que ha venido a agravar los problemas económicos y sociales que ya venia arrastrando el país en los últimos siete años, lo que se evidencia con un aparato productivo paralizado, operando en un 20%, sin financiamiento y donde la economía del país se ha reducido en más del 80%.

*****

Insólito, los alacranes no han parado, siguen moviéndose por todo el estado Lara, lamentablemente ya han convencido a alguna gente amiga para embarcarse en la aventura del 6D, que como les dijimos hace algunas semanas atrás, aún se está barajando la posibilidad de diferirlas en el tiempo, básicamente por la forma acelerada en que está creciendo el Covid-19, sin embargo es una decisión que aún no ha sido tomada. En todo caso, nos cuentan que el personaje que no tiene un pelo de tonto, le tocó las puertas a una dama larense de prestigio comprobado, quien goza del aprecio de toda la sociedad larense, para ofrecerle encabezar la plancha, apelando a su trayectoria, quien después de darle las gracias por la oferta le aseguró que estaba con la línea de no votar sin condiciones, que repudiaba las actuaciones del ilegítimo TSJ con los partidos y que además con que la edad que tiene no es para andar en esas aventuras, que requieren de gente joven. La audacia de este personaje es inaudita, ya que conociendo la trayectoria de esta persona, el simple ofrecimiento es una falta de respeto y afortunadamente conoce al personaje desde que era un niño, de lo contrario merecía que le hubiese dado con la puerta en las narices. Es muy lamentable, pero así están actuando los alacranes.

*****

Un escándalo mayúsculo se ha estado ventilando en las últimas semanas estado Portuguesa, donde aparecen presuntamente involucrados altos funcionarios del MP. En efecto, de acuerdo con las versiones que han circulado por las redes, entre los negocios, se habla de la adquisición de tres camionetas de lujo importadas, una de las cuales ya tenía su destinatario, pero luego se cambió la seña y se le entregaron a alguien del entorno familiar, hubo diferencias entre los funcionarios al parecer por el cobro en divisas por la liberación de tres personas, quienes dizque luego fueron victimas de sicariato. Debido a la gravedad de este caso desde el MP en Caracas se habría enviado a un alto funcionario con 5 ayudantes, para determinar si había otros funcionarios involucrados. Aseguran que el caso esta siendo manejando directamente desde el TSJ y a los involucrados se les estarían aplicando los delitos de peculado, asociación para delinquir, homicidio calificado, corrupción, daños al patrimonio del Estado y traición a la Patria, caso que estaría siendo supervisado directamente por el jefecito del alto tribunal. Aseguran que esta banda delincuente tenía varios años operando en Portuguesa bajo el amparo incluso de autoridades municipales. Aseguran que las camionetas fueron localizadas en una casa en La Aparición en Ospino, donde supuestamente tenían guardados muchas cosas de valor como los vehículos. Esto se ha mantenido de muy bajo perfil, se supone que por la jerarquía de las personas involucradas.

*****

Siempre hemos señalado que los funcionarios de este gobierno no es más torpe e iluso porque no practican, de allí que causa sorpresa leer en los medios la decisión del jefe del régimen, quien el pasado miércoles ha tenido el tupé de anunciar la autorización para “la exportación de hasta un 30% de los productos venezolanos como parte de la construcción de la nueva economía post pandemia”, decisión con la cual “vamos a convertir a Venezuela en un país exportador”. Cuando la gente lee este tipo de declaraciones comienza a preguntarse en qué país está viviendo este personaje, quien al parecer aún no se ha enterado que desde que asumió el cargo en el 2013 la economía se ha reducido en más del 50%; tampoco ha tenido noticias que de las 2.100 empresas que aún sobreviven en el país están operando con menos del 20% de su capacidad instalada; desconoce que la industria automotriz desapareció y por el mismo camino va la de autopartes; la industria de la construcción está paralizada en un 90%; la producción agrícola ya va para 13 años de caída continuada; más de la mitad del comercio está paralizado y el 30% de los comerciantes corren el riesgo de no poder abrir nuevamente sus santamarías; las industrias básicas de Guayana también están paralizadas y la producción petrolera se vino para el piso y apenas se producen unos 360 mil a 400 mil barriles diarios, lo que lleva a la gente a preguntarse: ¿El 30% de qué vamos a exportar si no se está produciendo nada en el país; el Plan de Impulso de la Economía de hace dos años ha sido un estruendoso fracaso y los famosos 15 motores nunca llegaron a arrancar. Diera la impresión que el confinamiento está teniendo efectos de megalomanía en el Palacio de Misia Jacinta, de otra manera no hay otra explicación para estas elucubraciones.

*****

El encarecimiento en los precios de los medicamentos es un tema al cual las autoridades, en algún momento, van a tener que frenar, porque mucha es la gente de la tercera edad, sobre todo los jubilados que van a comenzar a morir, no solo por la falta de una alimentación adecuada, por efectos de la pandemia, sino porque no van a tener como adquirir los medicamentos, debido a los elevadísimos precios que hoy se registran y que los convierten en inalcanzables para cualquier persona que no tenga ingresos extras. Muy recientemente hemos visto como los voceros de Cifar anuncian que este sector ha registrado un incremento en sus actividades del 30%, incluso a pesar de los problemas de combustible y de las dificultades de la cuarentena, suponiendo que esto ocurre porque la gente está haciendo grandes sacrificios para poder adquirir los medicamentos, y me cuento entre ellos. Como se explica que una cajita de Clopidogrel de 75mg de 30 pastillas que hace menos de un mes costó Bs. 1.300.000 la acabo de adquirir en 2.700.000 lo que refleja un incremento de 1.400.000 bolívares, más de 130% de aumento; el Tensomax de 30 mg costaba hace menos de un mes, 1.200.000 y en esto momento cuesta 3.800.000 la caja de 40 pastillas; un frasco de 60 pastillas de ajo que costaba hace 4 meses 200.000 bolívares, hoy cuesta 1.200.000; el frasco de Moringa que valía Bs. 160.000 hoy supera 1.280.000; precios que conozca se cerca porque son los que utilizo regularmente. Cómo puede un pensionado que cobra 800 mil bolívares al mes, incluyendo el cesta ticket, comprar algunos de los medicamentos antes mencionados. Si esto sigue así, que Dios nos agarre confesados.

*****

Una gran satisfacción sentimos cuando nos enteramos, el pasado 30 de agosto que los muchachos de la Urb. Sucre que habían sido detenidos y a quienes supuestamente un juez había decidido aplicarles una sentencia de cinco años por haber cometido el delito de protestar reclamando sus derechos, lo cual está establecido en la Constitución Nacional, habrían sido liberados, aseguran que fueron incluidos dentro del proceso de indultos presidenciales, aún cuando consideramos que más bien se utilizó esta excusa, para dejar sin efecto el adefesio jurídico que pensaban cometer en contra de estos jóvenes. Como lo reseñamos la semana pasada, un juez había decidido aplicarles una medida sustitutiva de arresto domiciliario, lo cual parecía justo y necesario, pero un dirigente político de PJ, salió de bocón a anunciar la decisión antes de que la misma se anunciara oficialmente, lo que causó molestia en los tribunales, donde dizque habrían decidido dejar sin efecto la sustitutiva y aplicarles 5 años de prisión, lo cual hubiese resultado bastante grotesco, causándole además un grave daño a estos jóvenes que están comenzando a vivir. Como lo señalamos la semana pasada, menos mal que se impuso la sensatez y la sindéresis entre los administradores de justicia en Lara y procedieron en forma correcta dejándolos en libertad, por lo que estamos muy agradecidos, al igual que los familiares de los liberados.

*****

De acuerdo al reporte de los vecinos de distintas zonas de la ciudad de Barquisimeto, al parecer el comentario que hicimos en esta sección la semana pasada, en torno a los abusos cometidos por algunos trabajadores de las empresas de distribución de gas doméstico, quienes para poder llevar el producto hasta los edificios que utilizan las bombonas comunitarias, exigen la entrega de un kilo de cualquier producto alimenticio, o en caso contrario dólares en efectivo, tuvo algunos resultados, porque comentan que a algunos de estos personajes “los cambiaron de ruta”, lo cual es algo, pero que no representa una solución, porque para cualquier parte donde los manden van a aplicar el mismo “martillo” ya que se han acostumbrado a llevar su mercado gratis para el hogar, sin sudarlo como lo hacemos el resto de los mortales. Queremos suponer que estos trabajadores actúan de esta manera, por lo bajos salarios que les pagan las empresas distribuidoras de gas doméstico, porque si percibieran salarios adecuados, en función de los nuevos y elevados precios al que están vendiendo el gas, es muy probable que no tuvieran que estar cobrando coimas, pero sabemos que esto no es así. Lamentablemente, esto también ocurre con la policía, con los trabajadores del sector eléctrico y de servicios telefónicos, que se ven en la necesidad de “rebuscarse” para poder subsistir. La verdad que no hay derecho.

*****

Denuncian vecinos que el sábado 29 de agosto falleció una dama por Covid-19, la cual estuvo residenciada los últimos días en la Urb. Almariera , 1ª etapa, Calle Costa Rica. Al parecer la dama venía procedente de Colombia y llegó a la ciudad de Acarigua donde presentó los primeros síntomas de la enfermedad, procediendo una familiar cercana a su traslado al estado Lara, pero en vista dizque que no fue recibida ni atendida en ninguno centro de salud, se produjo su deceso el sábado. Lo que angustia a los vecinos, es que hasta los momentos las autoridades sanitarias no se han hecho presentes en el lugar para cumplir con los protocolos de saneamiento, pese a que los vecinos de la urbanización hicieron el llamado a los organismos competentes, quien presuntamente dieron como respuesta que carecían de los recursos para atender a esta comunidad. Preocupa que algunos vecinos trasladaron a la dama fallecida a los centros de salud en busca de asistencia, por supuesto sin tomar las previsiones de bioseguridad, debido a que desconocían su contagio, siendo el caso que esta gente va a los centros comerciales, a los abastos, farmacias de la zona, por lo que están a la espera de que las autoridades se apersonen y hagan las investigaciones correspondientes, para evitar que allí puede existir un foco de contagios. Formulamos este llamado, porque se trata de gente muy seria la que hace la denuncia.

*****

Las cosas en Fundela parece que no andan muy bien en los últimos tiempos, de acuerdo con las informaciones que circulan en las redes y por datos dados a conocer por atletas y dirigentes deportivos, que han venido viendo con preocupación el profundo deterioro que se registra en una institución que en su momento, fue modelo de gestión y convirtió al estado Lara en una entidad de primera línea en materia deportiva, mientras que ahora se dice que se adelantan los pasos para convertir a la Fundación en una conserjería para administrar las instalaciones deportivas, dejando a un lado la atención de los atletas. Al parecer toda esta debacle comenzó con la llegada de los nuevos administradores de la Fundación, ya que supuestamente fueron impuestos políticamente, no tienen experticia en materia deportiva, ya que eso no se aprende en prisión, siendo este tipo de decisiones las que muchas veces contribuyen al deterioro de una labor productiva que se ha venido haciendo durante años. Dicen que en este momento lo que hay es una persecución interna de los trabajadores, una cacería de brujas y le están haciendo la vida cuadritos a quienes no le caen bien al jefecito o no le palmean la espalda. Vamos a estar muy atentos a lo que viene pasando en Fundela, nos comprometemos “jurungar” este caso y en las próximas semanas les tendremos noticias frescas.

*****

La situación del transporte público de pasajeros en Barquisimeto, se ha convertido en un verdadero karma para quiénes tienen la necesidad de movilizarse en la ciudad, aseguran que se encuentra paralizado en más del 60%, tanto por el deterioro de las unidades, como por la escasez de combustible, trasladarse por ejemplo desde El Obelisco hasta el centro de la ciudad, es una misión imposible; ir desde la Urb. Sucre hasta Las Trinitarias, ni soñarlo y conocemos familias que duran semanas sin poder visitarse porque no encuentran los medios para movilizarse. Ha trascendido que las unidades de transporte de Transguiso han disminuido en forma considerable y ello se refleja en las largas colas y en las horas de espera que tienen que soportar los pasajeros, la mayoría de las veces bajo el inclemente sol porque muchas paradas han sido víctimas de los bandidos que las han destrozado. A eso se suma que quienes salen a trabajar en las rutas, o en los carros por puesto, están cobrando lo que les da la gana y si no le gusta, no se monte, pero además si ven personas de la tercera edad en las paradas no se detienen, porque piensan que no les van a pagar el pasaje, tal como lo establece la normativa legal vigente. A todas estas, las autoridades regionales y municipales, bien gracias, brillan por su ausencia y no se ocupan de tan grave problema.

*****

Quiero expresar en mi agradecimiento a la Junta Directiva del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice-Libertad, muy especialmente a Tiziana Polesel, presidenta y a Roció Guijarro, Gerente General, quien es el alma y corazón de esa institución, por la decisión adoptada por unanimidad de concederme el Premio Anual de Periodismo Económico Miltón Friedman 2020, uno de los economistas más destacados de los Estados Unidos, Premio Nobel de Economía y defensor del libre mercado. En la comunicación de participación expresan: El premio ha sido institucionalizado por CEDICE para destacar la importante labor de profesionales de la comunicación que, como usted, han contribuido al buen entendimiento de los beneficios de la libertad económica y el funcionamiento de la lógica de la cooperación social para el beneficio de una sociedad de ciudadanos libres y responsables”, agregando a continuación, “Su impecable trayectoria cubriendo la fuente económica, la constancia, y la objetividad en la cobertura de la información y su compromiso con las ideas de libertad , lo hacen ejemplo a seguir para las futuras generaciones de de periodistas”, expresiones que nos comprometen a seguir con esta profesión, a la que le he dedicado más de la mitad de mi existencia, que es mi vida y mi pasión. Recibir este reconocimiento es un gran honor, el cual se multiplica porque también le será entregado al colega Edecio Brito Escobar, con quien he mantenido una amistad desde el año 1971 cuando ambos dábamos nuestros primeros pasos en el periodismo y fuimos a cubrir la Asamblea Anual de Fedecámaras en San Cristóbal, estado Táchira.

Juan Bautista Salas