InfografíaIMP Conozca los horarios de trabajo por sectores durante esta semana de flexibilización #7Sep

La flexibilización ampliada que se aplicará en todo el país desde este lunes 7 de septiembre hasta el domingo 13, comprenderá la autorización para que laboren 24 sectores durante horarios específicos, los cuales fueron informados por Carmen Meléndez este lunes durante su parte oficial por la COVID-19.

En ese sentido, los horarios para cada sector quedan establecidos de la siguiente manera:

Desde la mañana podrán laborar los sectores construcción (8 a.m. a 1 p.m.), ferreterías (11 a.m. a 4 p.m.), materia prima y químicos (9 a.m. a 3p.m.), transporte (7 a.m. a 5 p.m.), encomiendas (9 a.m. a 1 p.m.), agencias bancarias (9 a.m. a 1 p.m.), peluquerías (10 a.m. a 4 p.m.), talleres mecánicos y autopartes (10 a.m. a 2 p.m.), Papelerías y librerías (7 p.m. a 12 p.m), centros comerciales (solo comercios autorizados de 7 a.m. a 5 p.m.), registros y notarías (martes miércoles y jueves de 8 a.m. a 12 m), consultorios médicos y odontológicos (7 a.m. a 2 p.m.), industria textil y calzado (10 a.m. 4 p.m.), servicios personalizados, (7 a.m. a 4 p.m. martes y jueves), opticas de (7 a.m. a 12 p.m.), fabricación de electrodomésticos (7 a.m. a 12 p.m.), eventos deportivos, sin público, y gimnasios (7 a.m. a 11 a.m.)

Desde la tarde podrán laborar los sectores reparaciones electrónicas (12 p.m. a 5 p.m.), lavanderías y tintorerías (12 p.m. a 5 p.m.), atención veterinaria (1 p.m. a 4 p.m.), autolavados (1 p.m. a 5 p.m.), heladerías y cafeterías (1 p.m. a 5 p.m. solo para llevar), comercialización de textil y calzado, taller de costura, reparación y mercería de 12 p.m. a 5 p.m.).

Meléndez detalló que en Lara el transporte comenzó a trabajar a las 6 a.m. a fin de que a las 7 a.m. las personas estén en su lugar de trabajo, de acuerdo al horario autorizado para cada sector laboral. También apuntó que las entidades bancarias atenderán de lunes a jueves al público en general, mientras que el día viernes será para la atención de personas jurídicas.

Estos fueron los horarios descritos por Carmen Meléndez durante su parte diario sobre la COVID-19, a propósito de la semana de flexibilización ampliada que se aplica en todo el país.