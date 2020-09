Reiteran prohibición de colas en estaciones de servicio donde no vaya a llegar gasolina #7Sep

Durante el parte ofrecido este lunes 7 de septiembre por Carmen Meléndez acerca de la COVID-19 en la entidad, se indicó que contando los 52 casos que se presentaron durante el fin de semana, Lara contabiliza 850 casos positivos del nuevo coronavirus, de los que 589 se han recuperado y 250 están activos.

Especificó que de los 850 positivos, 550 son por transmisión comunitaria, lo que representa el 65% del total. Además, indicó que 290 son casos importados y 10 son por contacto con viajeros internacionales. Apuntó que el sábado 5 de septiembre se registraron 48 casos, mientras que el domingo se registraron 4.

Destacó la funcionaria que el fin de semana fue inaugurado un espacio en el INEA del municipio Jiménez con 8 camas para la atención de pacientes con COVID-19.

Colas en las gasolineras

Meléndez instó a cumplir con las medidas de prevención de la COVID-19 y especificó que en las estaciones de servicio no debe haber colas si los usuarios saben que no llegará la gasolina.

“En las estaciones de servicio donde no vaya a llegar gasolina, no debe haber aglomeración. Si usted va a una E/S y se ponen todos juntos, cuando saben que no llegará el combustible, y se quedan en una cola, ya vamos a tomar las medidas de seguridad“, expresó la funcionaria.

En ese sentido apuntó que en los últimos días han aumentado los casos comunitarios en Lara, por lo que advirtió sobre la rapidéz de propagación del virus en una estación de servicio donde exista aglomeración de personas.