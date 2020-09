Nicmer Evans sobre elecciones del 6D: Maduro propone simular una elección democrática #7Sep

El politólogo Nicmer Evans, quien fue excarcelado la semana pasada tras la medida dictada por el régimen de Nicolás Maduro que favoreció a otros 109 perseguidos políticos, expresó este lunes que lo que está proponiendo Nicolás Maduro en torno a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, es una simulación de una elección democrática.

Durante una entrevista para La Gran Aldea, Evans también consideró que al régimen de Maduro no se le enfrenta con partidos políticos, sino con la unión; “deben existir personajes políticos pero no personalismos políticos, sino con la unión”, agregó.

Reiteró que no participará en las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por el CNE parcializado con el régimen y advirtió que si desde la oposición no hay acuerdos para enfrentar al régimen chavista, se tendrá una votación fraccionada y eso será un fracaso. “Yo no voy a participar ni voy a avalar las elecciones del 6D”, insistió.

Torturados en prisión

Respecto a los días que estuvo en prisión, Evas, también director de Punto de Corte, expresó que el 85% de las personas que estuvieron detenidas con él, fueron sometidas a torturas. Agregó que hay quienes permanecen en condiciones infrahumanas.

Añadió que aunque no fue víctima de torturas físicas, sí estuvo 18 días durmiendo en el piso y hubo amedrentamiento en su contra, “como preguntar siempre por mi esposa, detalles de ella. Sometieron a mi hijo de 6 años a interrogatorio”, sostuvo.

Recordó que compartió celda con personas que tienen casi cuatro años de olvido y afirmó que hay jueces y fiscales que alargan la permanencia de las personas sin un debido proceso.

La semana pasada, Evans fue liberado luego de estar 50 días preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) de Boleíta. El director de Punto de Corte fue señalado por instigación y promoción del odio.