Capriles: Yo no sé si voy a votar el 6 diciembre #9Sep

El excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, reiteró que el proceso electoral no resuelve la crisis del país y puntualizó que no sabe si votará el próximo 6 de diciembre.

“Es un falso dilema votar o no votar, participar o no participar, yo no sé si voy a votar el 6 de diciembre que es la fecha que se ha puesto en el país. De aquí al 6 de diciembre falta mucho tiempo. Creo que el verdadero dilema es si luchamos o no luchamos”, acotó.

Capriles reconoció que los venezolanos “no están pensando en parlamentarias”, puesto que deben hacer frente a muchas otras problemáticas, como la escasez de gasolina.

El exgobernador de Miranda aseguró que el hecho de no estar en acuerdo con la propuesta de Guaidó no significa que deban tildarlo de “vendido”. Dio como ejemplo el caso de la iglesia católica.

“La iglesia católica cuando presentó su comunicado sobre las parlamentarias puso los puntos sobre la mesa y no por estar en desacuerdo vamos a tildar a los obispos de vendidos o a la iglesia católica cuadrada con el régimen. Ellos han sido claros desde el primer día, han tenido una posición crítica. La abstención por sí sola, ¿a dónde nos lleva?”, preguntó.