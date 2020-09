Guaidó dio detalles sobre consulta popular e indicó que será presencial #9Sep

La consulta popular planteada en el ‘Pacto Unitario’ no será virtual sino presencial, afirmó este miércoles el presidente (e) de Venezuela durante un encuentro con los medios de comunicación, en el que brindó nuevos detalles al respecto.

“La consulta popular que proponemos es un medio de expresión, de presión a la dictadura, de agitación; no la podemos ver como un fin en sí mismo. La consulta popular será presencial, pero respetando las medidas de prevención contra el virus”, manifestó Guaidó, notificando además que al menos 37 partidos firmaron el acuerdo a principios de semana.

Asimismo, expuso que se designará a un comando para todo lo que tiene que ver con la convocatoria y agregó que la pregunta la anunciarán en los próximos días. No obstante, Guaidó adelantó que los temas a tratar irán en torno a la tragedia que viven los venezolanos y su atención inmediata, la salida del régimen de Maduro y las elecciones libres, justas y verificables.

“La consulta no es en el fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión de sostenimiento de la protesta, de organización, de comunicación”, apuntó Guaidó.

En cuanto a la financiación de la consulta, Guaidó expresó que será como en el plebiscito de 2017, en el que buscarán apoyo para ejecutarla.