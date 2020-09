VIDEO Escasez de gasolina genera conflicto entre usuarios y despachadores

Los usuarios de la estación de servicio Estadium de la Carrera 22 con calle 37 denunciaron una vez más las presuntas irregularidades que ocurren en este establecimiento que cumple al menos 25 días sin surtir gasolina y en el que hay al menos 600 carros a la espera de combustible.

Cansados de pasar hambre, sueño e incomodidades los usuarios denunciaron que los encargados de la estación de servicio no surten gasolina a pesar de que en los depósitos de este establecimiento hay gasolina, según relataron los propios afectados.

Un nutrido grupo de usuarios indicaron a Elimpulso.com que la última vez que surtieron gasolina en la estación de servicio Estadium, solo fueron beneficiados aproximadamente 70 carros con solo 30 litros de gasolina cada uno. Denuncian que la gandola que descargó ese día surtió 13.600 litros de combustible y los usuarios beneficiados no llegan a 4.000 litros, por eso aseguran la existencia de gasolina en los depósitos de esa estación de servicio.

Es por ello que solicitan una inspección por parte de autoridades de PDVSA, Zodi Lara y las autoridades regionales para que verifiquen cuál es la situación sobre el suministro de gasolina a esa estación de servicio.

Ricardo Mendoza usuario que tiene 25 días en esa estación de servicio aseguró que nadie se moverá de las colas hasta que no se haga una inspección en ese establecimiento. “Nosotros queremos que se haga una inspección y nos muestran que allí no hay gasolina. Si de verdad no hay gasolina nos vamos y listo, pero necesitamos que nos expliquen cómo es que la dueña de la bomba y otros carros vienen a media noche a echar gasolina cuando dicen que no hay. No ha sido una sola vez, han venido varias veces varios carros escoltados con una patrulla de la Policía de Lara y surten gasolina como si nada y nosotros tenemos más de 20 días en este lugar”, dijo Mendoza.

Dueños de la estación de servicio desmienten existencia de gasolina en el establecimiento

Belkis Escobar una de las propietarias de la estación de servicio Estadium desmintió las acusaciones de los usuarios que permanecen en cola y aseguró que en la bomba hay la cantidad que establece PDVSA para evitar daños en la bomba sumergible.

“Nosotros recibimos 13.800 litros de gasolina el 25 de agosto y ese día se surtió combustible a 200 carros aproximadamente. Casi a las 2 de la tarde se terminó el combustible y eso fue certificado por autoridades de la Gobernación de Lara, la Guardia Nacional, funcionarios del Plan Chamba Juvenil y representantes de PDVSA que estaban en el lugar. Hasta un testigo de los mismos usuarios certificaron eso”, dijo Belkis Escobar quien es propietaria de esta estación de servicio desde hace más de 50 años, pues es un negocio familiar.

De igual forma aclaró la situación con el video difundido en redes sociales en donde aparecen carros surtiendo gasolina. “Una sola vez ha pasado y no lo hicimos más para evitar inconvenientes con los usuarios, a pesar de que como propietaria puedo surtir gasolina a mi vehículo, autorizada por PDVSA, previa solicitud”.

Escobar aseguró que la única vez que ha surtido gasolina en horas de la noche fue esa y que no ha pasado nuevamente porque quiere evitar especulaciones por parte de usuarios. “Todos los concesionarios de PDVSA tienen el derecho de surtir gasolina porque cuentan con la aprobación de la estatal nacional. Nosotros no metemos ningún carro que no sea el nuestro. Ese día no estábamos escoltadas porque no necesitamos escoltas. No tenemos nada que esconder. La patrulla que estaba ese día llegó pidiendo apoyo y se lo negamos porque no queríamos más problemas con los usuarios en la cola”.

“Entendemos la incomodidad de la gente, la molestia por no poder obtener gasolina, pero han dicho cosas que no son ciertas y por eso quiero desmentir todo lo que han dicho sobre mi persona y sobre mi negocio, porque no tengo nada que esconder”, sentenció Belkis Escobar.