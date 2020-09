Cavilac: Demanda del sector lácteo ha caído en un 65% en el país #11Sep

Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), afirmó en una entrevista a Unión Radio que la demanda del sector en el país ha caído en un 65%.

Figueroa señaló que sector requiere al menos 10 millones de dólares para la adquisición de materia prima.

“Nosotros no le vemos una salida a esto. Son varias cosas que se conjugan todas y no le vemos salida a ninguna” expresó Figueroa quien cuestionó que a pesar de las constantes conversaciones entre los representantes de Maduro y la industria “no se alcancen soluciones efectivas a las necesidades del sector lácteo”.

El sindicalista detalló que el acceso limitado a la gasolina “imposibilita el traslado de los productos desde los centros de producción”.

“En el combustible tenemos problemas también que dañan el esquema de producción. Estamos trabajando más lento”, enfatizó.