VIDEO ¡Cansados! En Veragacha tienen más de 5 meses sin gas doméstico #12Sep

En Veragacha, parroquia Santa Rosa, los vecinos realizaron un 'pancartazo' durante la mañana de este sábado 12 de septiembre, con la finalidad de denunciar la falta de gas en la zona. Aseguraron que tienen más de 5 meses sin contar con el servicio, por lo que tomaron esta acción como estrategia para hacerle presión a las autoridades correspondientes de resolver dicho problema. Los presentes aseguran que hay personas que tienen sus bombonas de gas domésticas pagas desde hace más de 150 días pero aún no le despachan el servicio. Sumado a los cortes eléctricos, la falta de gas, hace que los habitantes no puedan cocinar. Liliana de López mencionó que ellos "no son camellos", por ende, requieren de estos servicios para poder sobrevivir. Además, manifestó que ha personas enfermas en la comunidad que les afecta el humo que genera cocinar en leña. Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía