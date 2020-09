VIDEO ¡No quieren vivir así! Jóvenes de El Tocuyo se movilizan para exigir mejor calidad de vida #12Sep

View this post on Instagram

Cada vez son más las formas de expresión que los venezolanos utilizan para plasmar su descontento por la situación en la que se encuentra el país, y por ende, para exigir mejor calidad de vida. Este sábado 12 de septiembre, más de 100 personas, integrada mayormente por jóvenes, salieron desde el centro de El Tocuyo en el municipio Morán del estado Lara hacia el bosque Los Pinos para exigir desde ahí respuestas a sus problemas. Fallas en los servicios públicos como la electricidad, el gas, el agua, el combustible y el transporte, fueron las principales exigencias de estas personas. Estos jóvenes, en lugar de dejar pasar el tiempo, tomaron la decisión de realizar esta acción, pensando en esa calidad de vida a la que siguen apostando en Venezuela. Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #Regionales #Régimen #Maduro #ElTocuyo #Gas #Agua #Gasolina #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #12Sep