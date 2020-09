RETACITOS #13Sep

El segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales en cuanto al COVID-19, ha resultado ser más contundente y demoledor que el primero, ya que se advierte que las pruebas de RT-PCR que se realizan en Venezuela continúan siendo insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia de la COVID-19 en el país, agregando que los altos porcentajes de positividad sugieren que la capacidad diagnóstica está saturada, siendo necesaria una ampliación sustancial de esta capacidad para monitorear y controlar efectivamente la dispersión del virus en Venezuela. En esta oportunidad, ratifican la necesidad de establecer una capacidad diagnóstica entre 8.000–10.000 pruebas RT-PCR diarias, que sea descentralizada y puedan dar respuesta en no más de tres días para la ubicación temprana de los focos de contagios. Ratifican que los casos proyectados para la última semana de agosto sextuplican los números reportados oficialmente. Calculando que el número de nuevas infecciones sintomáticas por día ha sobrepasado los 7.000 casos, sin evidencia alguna que sugiera un cambio en la trayectoria ascendente de la epidemia. Advierten que de no reducirse significativamente estas tasas de contagio podríamos alcanzar números cercanos a 14.000 infecciones nuevas por día en los últimos tres meses del año. De acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad reportados en otros países de la región, infieren un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos a causa de la COVID-19. Esto quizás sea debido a la falta de un diagnóstico confirmatorio a tiempo basado en RT-PCR. Ojalá que los académicos se equivoquen en estas proyecciones.

*****

Como una total y completa falta de respeto para el pueblo larense y para su gentilicio, el que el PSUV este proponiendo para encabezar la listas de este partidos para las próximas elecciones parlamentarias, a un personaje que nada tiene que ver con esta entidad, que tampoco ha hecho nada por ella, que al parecer jamás ha vivido en la región, y que incluso muchos aseguran, que nunca antes ha pisado territorio larense, pero además es un personaje que dejó muy ingratos motivo de recuerdo cuando estuvo mandando en el estado Carabobo, donde todos lo recuerdan con desagrado, incluyendo a los propios revolucionarios, y suponemos que este rechazo no se debe a la realización de una gestión eficiente y beneficiosa para el pueblo carabobeño. La pregunta que todos se están haciendo, ¿es que acaso en el seno de esta organización en Lara, no hay gente con suficientes credenciales académicas y profesionales, para ser postuladas? ¿Acaso no se están dando cuenta que esto es una afrenta para el pueblo larense? Los comentarios que en torno a esta decisión, circulan por las redes sociales son de pronóstico reservado, porque nadie puede entender que los dirigentes regionales toleren sin protestar, que les vengan a imponer candidatos a dedo y por parte de macollas partidistas. Que conste que al personaje no lo conocemos en persona, lo que sabemos de él lo hemos leído en los medios de comunicación y por supuesto, no creemos que sea el mejor candidato para ser diputado por Lara, ya que no tiene sobre esta tierra ningún interés, además no creemos que ni siquiera conozca los grandes problemas a los que hoy se enfrenta el pueblo larense, de tal manera que ojalá piensen en el enorme daño que harán a la región y busquen a otro candidato.

*****

Pica y se extiende el problema de la escasez de combustible, que ya no solamente se siente en forma aterradora en el interior del país, donde los usuarios hacen colas por días y semanas, sino que desde hace varios días se están sintiendo en la capital de la república, y de acuerdo con algunos observadores, diera la ligera impresión que el régimen está perdiendo el control de este problema, ya que más del 50% de las estaciones de servicio de la gran Caracas permanecen cerradas por falta de combustible, mientras que las colas en las pocas a las que le llegan las gandolas de suministro, las colas son verdaderamente kilométricas, incluso en aquellas bombas que venden el conbutible a precios internacionales, ya que las que operan a precios subsidiados la entrega de la gasolina nunca está garantizada, sino que se las envían cuando “repican duro”. Algunas personas a las que les gusta hilar fino, señalan que hay en la Capital algunas de las estaciones de servicios que venden a precios internacionales, que al parecer sus dueños están “enchufados” o tienen contactos con gente de muy alto nivel del régimen, porque casi a diario les llega no solo una gandola, sino que en algunos días se observa que las abastecen hasta dos y tres veces, mientras que el resto no tienen la misma suerte y tienen que esperar a que les llegue el turno. Al igual que en el interior del país, nadie se explica como es con una irrefutable escasez de gasolina, debido a que las refinerías nacionales apenas están produciendo unos 30.000 barriles diarios de los 100.000 que es la demanda interna, hay ofertas de deliverys que ofrecen llevarte 20 litros de combustibles a todo aquel que esté dispuesto a pagar la módica suma de 40 dólares, sin que se sepa cual es el origen, y quienes están detrás de tan lucrativo negocio.

*****

Por supuesto, la noticia que ha venido circulando por las redes y que fue registrada en el portal de elimpulso.com, señalando que en el municipio Urdaneta los familiares de los pacientes tienen que sufragar los costos de la gasolina, problemática que ya habíamos denunciado en esta sección, por cuanto no se trata exclusivamente de este municipio, sino que la situación es recurrente en el resto de los municipios del Estado Lara, donde no está llegando la gasolina en las cantidades necesarias para atender la demanda de los usuarios, con la agravante que el manejo de la distribución de gasolina ha sido puesto en mano de efectivos castrenses, quienes presuntamente han estado haciendo su agosto gracias a la escasez de gasolina. Las quejas se reciben de Torres, de Jiménez, Morán, Andrés Eloy Blanco, Crespo, Palavecino y por supuesto Iribarren, este último donde a pesar de los anuncios de Carmelina, sobre una supuesta solución del problema, la realidad se impone y es irrefutable, la verdad verdadera es que no hay gasolina, las refinerías siguen trabajando a mínima capacidad y solamente pudiera regularizarse el abastecimiento, si llega nuevamente el combustible iraní; sin embargo, surgen las dudas porque el régimen en estos momentos tiene severos problemas de flujo de caja y la designación de Delsy Eloína en MinFinanzas no va a resolver el problema, tampoco la decisión de centralizar el 70% de los ingresos de los entes públicos y empresas del Estado en la Tesorería Nacional.

*****

Insólito, mientras los recursos recaudados por concepto de impuestos, al parecer no se están utilizando para resolver los grandes problemas que tiene la ciudad, se pudiera pensar que parte de los mismos se destinarían a pagar buenos salarios al personal; sin embargo, nos llegan noticias que revela que los trabajadores de la Alcaldía de Iribarren, que dirige el burgomaestre achocolatado, están a la espera de la cancelación del pago de los uniformes que les corresponden, de acuerdo a la cláusula del contrato colectivo vigente, denuncian que para colmo de males, no cuentan con el respaldo del sindicato, que es el deber ser, pero tampoco con el de los Concejales para que se aboquen a buscarle una solución a este problema que lleva ya mucho tiempo, señalan que el ciudadano Alcalde, cada vez que observa el malestar entre los trabajadores y ve que el agua le está llegando al cuello, se ha comprometido en varias oportunidades a que les va a cancelar las obligaciones pendientes, pero se ha quedado sólo en palabras, como buen politiquero, que promete pero no cumple, también manifestó que les darían un bono de complemento al salario y nada ya, que lo que devengan no les alcanza ni para comprar un kilo de harina pre cocida y mucho menos un cartón de huevos. Sin embargo se habla de destinar 10 millones de dólares para la construcción el mercado San Juan, para eso si hay dinero. No hemos investigado, pero a lo mejor, después de dos años, aún los ascensores continúan sin ser reparados, aun cuando el CM destinó los recursos para hacer, de los cuales nunca se entregó cuenta. Los trabajadores expresan con el mayor respeto: “Señor Alcalde le reiteramos el llamado cancele este beneficio”. El achocolatado tiene la palabra. Les agradezco que me mantengan informado.

*****

En estas primeras de cambio, cuando se insiste en ir a un proceso de elecciones para las cuales no hay las mejores condiciones, se ha venido observando que en la mayoría de los nombres que se están postulando por parte de las distintas organizaciones políticas que han manifestado su intención de participar en lo que muchos les ha dado por llamar “la farsa del 6D”, como lo ha comentado una conocida amiga, lo que se observa es un “festín de testosterona”, donde no se le ha prestado atención en ningún momento al Reglamento de Paridad de Género, donde se establece que para este tipo de eventos debe hacer la participación de un 50% de personas de ambos géneros, masculino y femenino, en este caso no se ha respetado esa proporción y según las damas se sigue imponiendo el “machismo criollo”, dándose el caso del PSUV en el Circuito II del estado Lara, mejor conocido como el “Circuito de la Montaña” de nuevo postulan a julius, de quien dicen a sus espaldas que es un “mal hijo”, él sabrá las razones, además postulan a triple A y como suplentes dos damas, cuando el deber ser era un 50%/50%; resultando lo más inquietante, que esta tendencia también se observa en otras organizaciones políticas, donde al parecer tienen como criterio que las mujeres son útiles solo como cachifas en el hogar y para procrear, no entendiendo que los tiempos han cambiado y que en estos momentos, hay muchas mujeres con mejores credenciales y más capacitadas, que cualquiera de los dirigentes políticos que estamos viendo como candidatos a diputados, ojalá que se imponga la sindéresis y haya un tratamiento justo y equitativo para estas postulaciones.

*****

El viernes 11 se presentó una situación verdaderamente “incómoda” en un canal de televisión regional, ya que al parecer damas dirigentes del glorioso partido del pueblo, que este domingo cumple 79 años ya que fue fundado el 13 de septiembre de 1941, se presentaron sin ser invitadas a uno de los programas de la mañana, donde habían ordenado publicar varias cuñas de promoción de los actos a celebrarse con motivo del nuevo aniversario, cuyas que por supuesto ya habían sido transmitidas, pero la acción fue tan sorpresiva que no fue posible detener a las dos féminas, que se introdujeron en el estudio, ante la mirada estupefacta del conductor del programa, tomando asiento como si fueran las dueñas del canal, mientras se hacían fotos con el celular, para dar la sensación de que las estaban entrevistando sobre el aniversario, utilizando la excusa de entregar unas mascarillas con el logo del partido para ingresar al lugar, comentándose entre bastidores, que este era un pase de facturas contra el locutor, por “favores recibidos”. Aseguran que quisieron hacer lo mismo con programa que venía a continuación, pero el ancla del mismo se las sacudió indicándoles que no las podía recibir en ese momento y que las llamarían para hacerles una entrevista telefónica, que al parecer nunca se concretó. Lo cierto es que estas damas, cuando se proponen un objetivo, hay que tratarlas con grandes precauciones porque le echan tierrita en los ojos a la gente y se llevan por delante a cualquiera que se les atraviese.

*****

Lucen contradictorias las versiones que se han dado, en torno al problema surgido con el uso de las instalaciones del Colegio Médico de Barquisimeto, el pasado jueves 10, por parte de dirigentes sindicales y personal vinculado con el sector de la salud. En efecto, al parecer la dirigencia sindical, vinculada con un partido político, había solicitado permiso para realizar una “conferencia de prensa” en las instalaciones del CMEL, autorización que supuestamente fue dada por un miembro de la directiva del gremio médico; sin embargo, la convocatoria a la RP, de acuerdo con la invitación que tuvimos en nuestro poder, era abierta y se invitaba a participar a cualquier persona del sector de la salud, lo que evidentemente contradice todas las disposiciones que se están tomando para evitar las aglomeraciones de personas. También parecería contradictorio, que el Colegio de Médicos, uno de los que en todo momento ha estado promocionando las medidas preventivas contra el COVID-19, estuviera prestando sus instalaciones para reuniones de numerosas personas, de allí que las autoridades gremiales acordaron mantener cerradas las instalaciones, ya que se había desvirtuado el objetivo de la reunión con los periodistas, abriéndola a la participación de un mayor número de personas. Por supuesto, recibimos los videos de las rejas con las cadenas puestas, y las expresiones de las personas vociferando expresiones agresivas contra la directiva del Colegio, pero como no tenemos dos días de experiencia, quisimos conocer todas las versiones y es lo que responsablemente hoy estamos reflejando, en vista de que no tenemos compromisos con nadie.

*****

Al parecer algunas personas que forman parte del personal de Hidrobarro, en Barquisimeto comentaban que nuevamente “volvieron las denuncias por Retacitos”, dando la ligera impresión que no conocen la sección porque parecieran querer decir que en años anteriores sacaban las denuncias. Pues bien, es saludable dejar en claro que en los casi 50 años que tiene circulando esta sección, durante más de 45 años a través del diario EL IMPULSO cuando se imprimía en papel y en los últimos años a través del portal digital elimpulso.com, donde se publica todos los domingos, y en ningún momento han dejado de salir las denuncias de hechos irregulares, de guisos montados en perjuicio del Estado venezolano, de acciones en contra de los trabajadores, sobre el mal funcionamiento de los servicios públicos, sobre la ineficiencia de los funcionarios en los distintos municipios de la entidad, estando hidrobarro entre las más mencionadas, por la ineficiencia que ha caracterizado a esta empresa en todo momento, de tal manera que es completamente falso que no se le esté dando cabida a las denuncias en esta sección, todo lo contrario, la presencia de las denuncias en su contenido dominical, es lo que ha convertido a esta sección, modestia aparte, en una de las más leídas y de mayor credibilidad, porque cuando nos llega cualquier planteamiento, solicitamos como requisito sine quanón, tener los soportes correspondientes, en caso contrario va a la papelera, así mismo, acostumbramos a llamar para comprobar la seriedad de las personas que denuncian.

*****

En meses pasados hicimos un llamado a Carmelina para que ordenara una revisión a fondo en cuanto al funcionamiento operativo de Transguiso, toda vez que ante la reducción del número de unidades para la operación día a día y a la vez, siendo casi el único servicio de transporte que está trabajando en la capital larense, la calidad del servicio se ha deteriorado de manera dramática, sobre todo en cuanto a la periodicidad de llegada de las unidades a las distintas paradas, lo que está contribuyendo a peligrosas aglomeraciones de personas, convirtiéndose en caldos de cultivo para el COVID-19. Las denuncias sobre cientos de usuarios que a diario permanecen varados en las paradas, se multiplican, pero la guinda de esta torta se produjo el día 6 de septiembre, donde un numeroso grupo de usuarios estaban esperando las unidades desde la 12:00 pm en la parada de la Av. Venezuela con la Av. Vargas, en ese momento, a las 2.30 pm la unidad que subía full hacia El Obelisco, les avisó a los pasajeros que esta unidad era la última por ese día, negándose a permitir que se montara en su unidad ni una sola de las 250 personas que allí se encontraban, a quienes no les quedó más remedio que comenzar a aplicar la formula de Lola, un ratico a pie y otro echándole pichón. Conocimos directamente el caso de una dama que caminó 30 cuadras, hasta el final de la Av. Venezuela, calle 42 donde un motorizado le cobró 5 dólares por dejar cerca de su hogar, ni siquiera a las puertas de su casa. Pueden todos imaginarse lo que estarían pensando todas estas personas, tanto del gobierno regional como de los gerentes de Transguiso.

*****

Aseguran en medios políticos que la jugada en la que está intentando embarcarse Capriles, tiene como uno de los requisitos, la formula de Oslo, la de un plebiscito que estaría arreglado y controlado por el sustituto, quien podría perderlo, pero el poder lo seguiría controlando el chavismo, a través del control de la oposición a través de dos mecanismos: control electoral que impide mayorías calificadas y control judicial de las tarjetas de los partidos de oposición. El ex gobernador de Miranda decide participar en esto, no solo liberando presos políticos sino jugando para eliminar a sus adversarios políticos de oposición, MCM, Guaidó, Ramos Allup, y sobre todo a Leopoldo López. Se inscriben los candidatos, cerrándose el lapso para las parlamentarias, de perder el sustituto, se da una transición sucia, basada en que la nueva AN toma posesión de la presidencia encargada, siendo Cilita o Diosdiablo quienes se encarguen de la presidencia y en la AN solo estarían presentes: los alacranes y los diputados de Capriles. Otra tesis señala que el sustituto designará a Vladimir como Vicepresidente, supuestamente la UE, Rusia e Irán plantearían su salida en un par de meses, debido a que perdió el control y Vladimir encabezaría una Junta de Gobierno, en la que podría estar participando Capriles, comentándose muy desfavorablemente a nivel internacional, la debilidad que tiene en estos momentos, la oposición venezolana, pero estas son solo conjeturas.

Juan Bautista Salas