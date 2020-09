View this post on Instagram

#AvanceIMP Llegó la gandola con gasolina en la E/S Venezuela II y prometen surtir 40 litros por vehículo #14Sep A partir de este lunes 14 de septiembre inició el nuevo sistema de racionamiento en los municipios Iribarren y Palavecino, donde se surtirá combustible según el terminal de placa de los vehículos. Para este lunes, los vehículos con terminal de placa 1, 2 y 3 podrían recibir gasolina. En la estación de servicio Venezuela II, ubicada en la avenida Venezuela con calle 33, llegó la gandola con combustible aproximadamente a las 11:00, por lo que los usuarios esperan poder surtir combustible durante el transcurso del día. Los funcionarios de la Guardia Nacional informaron a los presentes que darán 40 litros a los vehículos que les corresponde según el terminal de placa, pero tomando en consideración que hay otros vehículos esperando por más de 20 días en dicha bomba y son de otro terminal de placa, les surtirían 10 litros para que puedan regresar a sus casas y hacer la cola el día que les corresponde. Es importante mencionar que esta estación de servicio es premium, por lo que el combustible es pagado en divisas. . Reporte: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #14Sep