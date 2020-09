Pico y placa en Valle Hondo inició con desacuerdos #14Sep

View this post on Instagram

Este lunes 14 de septiembre inició la aplicación del método Pico y Placa en los municipios Iribarren y Palavecino, según el plan del régimen venezolano para intentar apaciguar los ánimos en el país por la aguda escacez de gasolina. Sin embargo los conflictos y desacuerdos entre las personas que han esperado durante 25 días en la estación de servicio Valle Hondo, en Palavecino, y los funcionarios de seguridad se hicieron sentir desde el comienzo del día. Según pudo conocer Elimpulso.com los agentes de la Policía Militar explicaron que tienen órdenes de surtir solo a los vehículos cuya placa termine en 1, 2 o 3 con la gasolina que recibió esta mañana dicha estación. No obstante los usuarios se niegan a aceptar tal orden, por cuanto la espera ha sido por casi un mes. Los afectados piden que se respete la lista de 1.600 carros que ya han organizado durante los días de espera y que posteriormente inicie el plan de pico y placa. No obstante los 13.600 litros de gasolina que llegaron a Valle Hondo, son insuficientes para abastecer a todos los que están en las listas. Hasta el momento de este reporte no se había logrado un acuerdo en la referida estación y los usuarios no descartaban postrarse en medio de la Avenida Intercomunal Barquisimeto- Acarigua como medida de presión. Reporte: Katherine A. Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Gasolina #PicoYPlaca #ValleHondo #Palavecino #Lara #Cabudare #Elimpulso #Información #Noticias #Venezuela #News #14Sep